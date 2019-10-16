هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 10:58 م

بنس وبومبيو الى تركيا للتوسط من اجل وقف فوري لاطلاق النار في شمال سوريا

توجه نائب الرئيس الأميركي مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو الأربعاء إلى تركيا في محاولة للتوصل الى وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وقال بومبيو للصحافيين على متن طائرته "مهمتنا هي رؤية ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وما إذا كنا نستطيع التوسط في ذلك".

وسافر بنس وبومبيو الى تركيا على متن طائرتين مختلفتين، وكان من المقرر أن يعقدا محادثات الخميس مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، الا أن الأخير قال انه لن يلتقيهما.

كما تعهد اردوغان باستمرار العملية العسكرية التركية، التي جاء انسحاب القوات الأميركية من شمال سوريا ليسهل شنّها.

ونفى الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأربعاء انه أعطى اردوغان "ضوءا اخضر" لشن العمليات ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وأعلن مكتب بنس إن الولايات المتحدة ستسعى لفرض "عقوبات اقتصادية"، الا في حال تم التوصل لوقف فوري لاطلاق النار.

وبعد زيارته تركيا سيتوجه بومبيو الى القدس الجمعة للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو لمناقشة الوضع في سوريا و"الحاجة إلى مواجهة سلوك النظام الإيراني المزعزع للاستقرار في المنطقة"، وفقا لبيان صادر عن الخارجية الأميركية.

وأضاف البيان أن بومبيو سيلتقي في وقت لاحق الجمعة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ في بروكسل.

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