بنس يتهم الصين بالسعي الى تغيير الرئيس الاميركي
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نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في كيتو في 28 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
اتهم نائب الرئيس الاميركي مايك بنس الصين الخميس بالسعي الى تغيير الرئيس الاميركي، في تأكيد لمزاعم تدخلها في الانتخابات.
وقال بنس في كلمة في معهد هدسون المحافظ في واشنطن "أقولها بصراحة: إن رئاسة الرئيس (دونالد) ترامب ناجحة. الصين تريد رئيساً أميركيا غيره".
واضاف "لا يمكن أن يكون هناك شك في أن الصين تتدخل في الديموقراطية الاميركية".
واستشهد بنس بإعلانات صينية في الإعلام الأميركي واستهدافها للولايات الاستراتيجية سياسيا في اطار تحديد السلع المستهدفة ردا على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب.
ويأتي هذا الخطاب فيما يواجه ترامب تحقيقا حول احتمال تواطؤ حملته الانتخابية مع روسيا لترجيح كفته في انتخابات الرئاسة 2016.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب