هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 07:35 م

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يلقي كلمة في اجتماع وزاري في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في 18 تموز/يوليو 2019

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء أنّ نائبه مايك بنس ووزير الخارجية مايك بومبيو سيتوجّهان الأربعاء إلى تركيا للتفاوض على وقف لإطلاق النار في شمال سوريا.

وقال ترامب في تصريح بالبيت الأبيض "نطالب بوقف لإطلاق النار"، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعوته إياه إلى انهاء هجوم الجيش التركي على الفصائل الكردية في شمال سوريا.

بدوره أعلن البيت الأبيض في بيان أن نائب الرئيس سيلتقي في أنقرة الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقالت الرئاسة الأميركية إنّ بنس سيرأس وفداً إلى تركيا يضمّ إضافة إلى بومبيو كلاً من مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والسفير جيمس جيفري، في مسعى لتأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي".

وأضاف البيان أنّ بنس سيعقد الخميس اجتماعاً ثنائياً مع أردوغان سيجدّد خلاله التأكيد على التزام الرئيس ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية العقابية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".

من جهته أوضح الرئيس الأميركي أنّ نائبه سيهدّد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأميركية على تركيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب "لقد فرضنا أقوى العقوبات التي يمكنكم تخيّلها".

وأضاف أنّه في حال تبيّن أنّ هذه العقوبات لن يكون لها التأثير الكافي فإن الولايات المتحدة تمتلك خيارات كثيرة أخرى "بما في ذلك فرض رسوم جمركية ضخمة على الصلب. إنهم (الأتراك) يصدّرون الكثير من الصلب إلى الولايات المتحدة. إنّهم يجنون الكثير من المال من تصدير الصلب. لن يكسبوا الكثير من المال".

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