هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أبريل, 2019 03:40 م

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في البيت الأبيض في واشنطن في 14 آذار/مارس 2019

دافع نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الجمعة عن موقف الرئيس دونالد ترامب بشأن اعتقال مؤسس ويكيليكس جوليان اسانج التي وصفها البعض بأنها تثير الحيرة.

وصرح بنس لشبكة "سي ان ان" أن اشادات ترامب السابقة المتكررة بويكيليكس ليست "دعما" لهذا الموقع.

واحتفى الجمهوريون بشكل عام بالقبض على اسانج الذي كان يحتمي في سفارة الاكوادور في لندن لمدة تقارب السبع سنوات، وقبضت عليه الشرطة البريطانية الخميس.

وفي أول رد فعل على ذلك، قال ترامب للصحافيين "أنا لا اعرف شيئا عن ويكيليكس. ليست ضمن اهتماماتي".

وأثار ذلك الاستغراب لأنه وخلال حملته الانتخابية في 2016 أشاد ترامب مرارا بموقع ويكيليكس الذي تسبب قبل ست سنوات بفضيحة كبيرة بنشره آلاف الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأميركية السرية.

وقال في إحدى المناسبات "أنا أحب ويكيليكس" في الوقت الذي سرب الموقع رسائل الكترونية مسروقة أضرت بحملة منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون رغم الاتهامات لويكيليكس بالعمل بالتنسيق الوثيق مع الاستخبارات الروسية.

وقال بنس ل"سي ان ان" إن ترامب كان يدعم كشف المعلومات خلال الانتخابات وليس منظمة ويكيليكس نفسها".

وأضاف "اعتقد أن الرئيس يرحب دائما، مثلما تفعلون ويفعل الاعلام، بالمعلومات ... ولكن ذلك ليس دعما لمنظمة ندرك الآن أنها متورطة في نشر معلومات أميركية سرية".

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