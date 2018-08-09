بنس يعلن أن الولايات المتحدة ستنشئ "قوة فضائية"
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نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في كيتو في 28 حزيران/يونيو 2018(afp_tickers)
أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس أن الولايات المتحدة ستنشئ "قوة فضائية" سبق أن أمر الرئيس دونالد ترامب بإنشائها بحيث تؤكد واشنطن عبرها أنها "تسيطر على الفضاء".
وقال بنس في كلمة أمام عسكريين في البنتاغون "حان الوقت لكتابة فصل جديد في تاريخ قواتنا المسلّحة والاستعداد لساحة المعركة المقبلة حيث سيدعى الاميركيون، وهم الأفضل والأكثر شجاعة، إلى تجنّب موجة جديدة من التهديدات لشعبنا وأمتنا والتغلّب عليها".
وأضاف "حان الوقت لإنشاء قوة الولايات المتحدة للفضاء".
وأوضح أن التحضيرات على قدم وساق لجعل هذه القوة الفضائية الفرع السادس للقوات المسلّحة الى جانب القوات البريّة (يو أس آرمي) والقوات الجوية (يو أس إير فورس) والقوات البحرية (يو أس نايفي) ومشاة البحرية (المارينز) وخفر السواحل، وذلك بناء على أمر اصدره ترامب في أيار/مايو.
لكنّ إنشاء فرع عسكري جديد يتطلّب موافقة الكونغرس. وأورد بنس أن العمليّة ستتمّ على مراحل بهدف إنشاء هذا الفرع السادس بحلول 2020.
وطلب من الكونغرس الموافقة على موازنة بقيمة ثمانية مليارات دولار للأعوام الخمسة المقبلة.
وكان ترامب أمر في أيار/مايو بإنشاء قوة فضائية تكون الفرع السادس للقوات المسلحة الأميركية.
وقال "من أجل الدفاع عن أميركا، لا يكفي مجرّد وجود في الفضاء، علينا أن نسيطر على الفضاء".
والفضاء يندرج حاليا في إطار مسؤولية القوات الجوية.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب