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هذا المحتوى تم نشره يوم 09 أغسطس, 2018 03:28 م 09 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 15:28

نائب الرئيس الاميركي مايك بنس في كيتو في 28 حزيران/يونيو 2018 (afp_tickers)