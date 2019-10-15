هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أكتوبر, 2019 07:35 م

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يلقي كلمة في اجتماع وزاري في وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن في 18 تموز/يوليو 2019

يلتقي نائب الرئيس الأميركي مايك بنس في أنقرة الخميس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإقناعه بإعلان "وقف فوري لإطلاق النار" في شمال سوريا حيث تشن القوات التركية منذ أسبوع هجوماً ضدّ فصائل كردية سورية تعتبرها أنقرة تنظيمات إرهابية.

ويرأس بنس في زيارته إلى تركيا وفداً يضمّ كلاً من وزير الخارجية مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي روبرت أوبراين والمبعوث الأميركي إلى سوريا جيمس جيفري، بحسب ما أعلن البيت الأبيض الثلاثاء.

وقالت الرئاسة في بيان إنّ زيارة بنس تهدف إلى تأمين "وقف فوري لإطلاق النار وتوفير الظروف لحل تفاوضي".

وأضاف البيان أنّ بنس سيعقد الخميس اجتماعاً ثنائياً مع أردوغان "سيجدّد خلاله التأكيد على التزام الرئيس ترامب الإبقاء على العقوبات الاقتصادية العقابية على تركيا إلى حين التوصل إلى حل".

وأوضح البيان أنّ "العنف المستمر في المنطقة يقوّض بشدة الحملة ضد تنظيم الدولة الإسلامية، ويعرّض المدنيين والأقليّات الدينية للخطر ويهدّد أمن المنطقة بأسرها".

وأضاف أنّ إدارة ترامب "مصمّمة على الحفاظ على الأمن في المنطقة، وعلى سلامة المدنيين، وعلى استمرار احتجاز مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية".

من جهته أوضح الرئيس الأميركي أنّ نائبه سيهدّد أردوغان بالمزيد من العقوبات الاقتصادية الأميركية على تركيا إذا لم توافق على وقف إطلاق النار في شمال شرق سوريا.

وقال ترامب في تصريح للصحافيين بالبيت الأبيض "نطالب بوقف لإطلاق النار"، وذلك غداة اتصاله بنظيره التركي رجب طيب أردوغان ودعوته إياه إلى انهاء هجوم الجيش التركي على الفصائل الكردية في شمال سوريا.

وأضاف الرئيس الأميركي "لقد فرضنا أقوى العقوبات التي يمكنكم تخيّلها".

وأضاف أنّه في حال تبيّن أنّ هذه العقوبات لن يكون لها التأثير الكافي فإن الولايات المتحدة تمتلك خيارات كثيرة أخرى "بما في ذلك فرض رسوم جمركية ضخمة على الصلب. إنهم (الأتراك) يصدّرون الكثير من الصلب إلى الولايات المتحدة. إنّهم يجنون الكثير من المال من تصدير الصلب. لن يكسبوا الكثير من المال".

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك