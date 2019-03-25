هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2019 02:54 م

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس يتحدث في اجتماع ايباك في واشنطن في 25 آذار/مارس 2019

قال نائب الرئيس الأميركي مايك بنس إن الرئيس دونالد ترامب سيعترف رسمياً الاثنين بالسيادة الإسرائيلية على مرتفعات الجولان السورية المحتلة، وبجانبه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وقال بنس على وقع التصفيق وهو يلقي كلمة أمام جمعية "آيباك" المؤيدة لإسرائيل، "اليوم، وللمرة الأولى منذ 52 عاماً، بوجود رئيس الوزراء نتنياهو إلى جانبه، سيعترف رئيس الولايات المتحدة رسميًا بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان".

وتخلى ترامب الأسبوع الماضي عن التوافق الدولي بشأن وضع هضبة الجولان التي انتزعتها إسرائيل من سوريا في حرب العام 1967، مشيرا إلى أنه على واشنطن الاعتراف بسيادة الدولة العبرية على المنطقة الاستراتيجية.

ولطالما سعى نتانياهو لانتزاع اعتراف من هذا القبيل إذ يرى الكثير من المحللين أن إعلان ترامب الخميس بهذا الصدد بمثابة هدية لحملة رئيس الوزراء الاسرائيلي الانتخابية.

ويخوض نتانياهو منافسة انتخابية صعبة مع تحالف سياسي وسطي يقوده رئيس الأركان السابق بيني غانتس ووزير المالية السابق يئير لابيد.

وقال بنس "لقد اتخذ رئيسنا هذا القرار لمصلحة الولايات المتحدة، ولكنه يؤمن كذلك أن ذلك في مصلحة السلام، لأن السلام الدائم لا يمكن أن يُبنى سوى على أساس من الصدق".

ووصف بنس ترامب بأنه "اعظم صديق لإسرائيل يتولى يجلس على كرسي المكتب البيضاوي".

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