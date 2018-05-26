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هذا المحتوى تم نشره يوم 27 مايو, 2018 12:47 ص 27 مايو 2018 - آخر تحديث - 00:47

نائب الرئيس الأميركي مايك بنس خلال قمة الاميركتين في ليما عاصمة بيرو في 14 نيسان/اريل 2018.

أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس أن الولايات المتحدة ستبقي على عقوباتها الاقتصادية على فنزويلا على الرغم من إفراج كراكاس السبت عن مواطن اميركي في بادرة ارادت منها تسهيل اجراء حوار بينها وبين واشنطن.

وقال بنس في تغريدة على تويتر "سعيد جدا بعودة جوش هولت الى منزله مع اسرته (...) العقوبات باقية الى حين عودة الديموقراطية الى فنزويلا".

وكانت كراكاس اعلنت في وقت سابق السبت انها اطلقت سراح الاميركي جوشوا هولت (25 عاما) وزوجته ثامارا كالينو المعتقلين منذ نحو سنتين في فنزويلا، وقد وصلا مساء السبت الى واشنطن.

وقال وزير الاتصالات الفنزويلي خورخي رودريغيز إن الرئيس نيكولاس مادورو امر باطلاق سراحهما ك"بادرة" الهدف منها افساح المجال امام حوار بين كراكاس وواشنطن.

وهولت مبشر من طائفة المورمون سافر الى فنزويلا في حزيران/يونيو 2016 للزواج من كالينو التي تعرف اليها عبر الانترنت لكن بعيد زواجهما اعتقلتهما السلطات الفنزويلية بتهمة حيازة اسلحة والتخطيط لزعزعة حكومة مادورو.

وأتى الافراج عن هولت غداة زيارة رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الاميركي بوب كوركر لكراكاس حيث التقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

ويسعى مادورو الى تخفيف حدة التوترات التي تأججت بعد فوزه بولاية رئاسية ثانية في الانتخابات التي اجريت في 20 ايار/مايو بمقاطعة معظم احزاب المعارضة، والتي اعتبرتها الولايات المتحدة كما والاتحاد الاوروبي وكندا ونحو 12 دولة في اميركا اللاتينية غير شرعية.

وبعد فوز مادورو في الانتخابات شدد ترامب العقوبات المفروضة على فنزويلا. ورد مادورو باعطاء ارفع مسؤولَين في البعثة الدبلوماسية الاميركية مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد، متهما اياهما بالتآمر ضد حكومته.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب