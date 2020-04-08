هذا المحتوى تم نشره يوم 08 أبريل, 2020 11:04 م

أعلن بنك التنمية الأفريقي الأربعاء أنّه أنشأ صندوقاً بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة دول القارّة السمراء على مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجدّ.

وقال البنك في بيان أصدره في أبيدجان حيث مقرّه إنّه "في هذا الصندوق تمّ تخصيص 5.5 مليار دولار للعمليات السيادية في الدول الأعضاء في البنك و3.1 مليار دولار للعمليات السيادية والإقليمية من خلال الدول الأعضاء في صندوق التنمية الأفريقي"، ذراع البنك التي تلبي احتياجات الدول ذات الاقتصادات الهشّة، "كما سيتم إنفاق 1.35 مليار دولار إضافية على عمليات للقطاع الخاص".

ونقل البيان عن رئيس مجلس إدارة البنك أكينوومي أديسينا قوله إنّ "أفريقيا تواجه تحدّيات موازنية هائلة للعمل بشكل فعّال في مواجهة وباء كوفيد-19. إنّ البنك الأفريقي للتنمية يضع كلّ قدراته في مجال الاستجابة الطارئة من أجل مساعدة أفريقيا في هذه اللحظة الحرجة".

وفي بيانه ذكّر البنك بأنّه طرح في سوق السندات الدولية قبل أسبوعين إصداراً بقيمة قياسية بلغت ثلاثة مليارات دولار على شكل "سندات للتأثير الاجتماعي" أطلق عليها اسم سندات "محاربة كوفيد-19"، وذلك بهدف الحدّ من التداعيات الاقتصادية والاجتماعية للوباء على القارّة.

وكانت تلك أضخم عملية طرح لسندات اجتماعية مقوّمة بالدولار في السوق الدولية.

وأضاف رئيس البنك في البيان "نحن نعيش في وقت استثنائي يحتّم علينا اتّخاذ إجراءات جريئة وحاسمة لإنقاذ ملايين الأفارقة وحمايتهم. نحن نخوض سباقاً لإنقاذ الأرواح، ولن يتمّ التخلّي عن أي بلد".

وسبق لعدد من دول القارة السمراء أن أعلنت عن مواجهتها مشاكل في الموازنة بسبب تداعيات وباء كوفيد-19 أو طلبت بالفعل مساعدات دولية.

وكان رئيس النيجر محمدو إيسوفو دعا إلى وضع "خطة مارشال" لأفريقيا، بينما طلب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد من دول مجموعة العشرين في آذار/مارس خفض الديون المترتّبة على الاقتصادات الأكثر هشاشة وإعداد خطة مساعدة مالية طارئة بقيمة 150 مليار دولار.

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