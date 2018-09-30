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هذا المحتوى تم نشره يوم 30 سبتمبر, 2018 05:39 م 30 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 17:39

من الاحتفالات في مهرجان للاورومو قرب اديس ابابا الاحد في 30 ايلول/سبتمبر 2018

شارك حشد كبير وسط أجواء احتفالية الاحد في التجمع السنوي للجماعة العرقية الرئيسية في اثيوبيا، الاورومو، بعد ان تحول مهرجان العام الماضي الى تظاهرة مناهضة للحكومة، في حين شهد تجمع عام 2016 سقوط قتلى.

وافاد صحافي من وكالة فرانس برس ان عشرات الالاف على الاقل شاركوا في مهرجان "ايريشا" الديني في بيشوفتو على بعد 50 كلم جنوب شرق اديس ابابا.

ويرمز "ايريشا" لدى الاورومو الى نهاية موسم الأمطار وبداية الربيع. وتصلي الحشود من أجل غلال الارض والازدهار.

واقيم المهرجان تحت شعار المصالحة هذا العام، بعد أسبوعين من أعمال العنف الدامية في ضواحي أديس أبابا عندما هاجمت مجموعات من شباب الاورومو اخرين من الاقليات.

وشارك اندريس ويغيدي (30 عاما) من اتنية غامو في المهرجان للمرة الاولى بدعوة من السلطات الدينية والسياسية في الاورومو.

وقال إن "التعاون من بعض الأورومو حال دون حمام دم في بورايو (مكان العنف الأخير) في حين قام الاعيان من مجموعتنا بحماية الأورومو وممتلكاتهم في منطقتنا".

ولم يتخلل المهرجان اي حادث.

يذكر انه خلال مهرجان العام 2016، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود بعد أن هتف بعض المشاركين شعارات استخدمت لعدة أشهر في الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وأدى إطلاق الغاز المسيل للدموع الى مقتل 55 شخصا وفقا للسلطات، إلا أن معارضين تحدثوا عن ارقام اكبر من ذلك.

في عام 2017 ، تم تحويل التجمع إلى تظاهرة مناهضة للحكومة.

لكن مذاك، تولى رئيس الوزراء الجديد ابيي احمد زمام البلاد في نيسان/أبريل 2018.

ويضاعف ابيي البالغ من العمر 42 عاما، وهو أول شخص من الاورومو يتولى هذا المنصب، بوادر الانفتاح والإصلاحات.

الا ان اعمال العنف بين المجموعات بسبب خلافات حول الاراضي في كثير من الأحيان، تلطخ ولايته مع نزوح قرابة مليون شخص.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب