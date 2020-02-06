هذا المحتوى تم نشره يوم 06 فبراير, 2020 11:40 ص

بيت بوتيدجيدج في مانشستر بولاية نيو هامبشر في 4 شباط/فبراير 2020.

ظهر بيت بوتيدجيدج وبرني ساندرز شبه متعادلين الخميس في أول انتخابات تمهيدية نظمها الحزب الديموقراطي الأميركي في ولاية أيوا الاثنين، بعد فرز نحو 97% من مكاتب التصويت.

وتصدر رئيس البلدية السابق لمدينة ساوث بند بولاية إنديانا بفارق ضئيل بـ26,2% من الأصوات أمام بيرني ساندرز (26,1%).

وحلت بعدهما السناتور التقدمية اليزابيث وارن (18,2%) وجو بايدن النائب السابق للرئيس باراك اوباما الذي مني بنكسة بحصوله فقط على أصوات 15,8% من المندوبين.

ولم يحدد الحزب الديموقراطي أي موعد لنشر كل النتائج.

وقد حال عطل معلوماتي في تطبيق هاتفي دون نشر النتائج مساء الاثنين ويقوم الحزب منذ ذلك الحين بفرز الاصوات يدويا والتي يحصل عليها من كل مرشح.

وأعلن بيت بوتيدجيدج الذي يعتزم تمثيل الجناح المعتدل للحزب الديموقراطي، فوزه على السناتور بيرني ساندرز شخصية اليسار المتشدد.

والفائز النهائي بعدد الاصوات يمكن ان يكون غير الفائز بعدد المندوبين بسبب القوانين الانتخابية المعقدة في ايوا.

وفي هذه الولاية، لا يصوت الناخبون ببطاقات اقتراع انما في مجالس انتخابية يحول فيها عدد الاصوات الى عدد مندوبين. والمرشح الذي ينال أكبر عدد من المندوبين يعلن فائزا.

ايكو/م ر/نور

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