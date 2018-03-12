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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 12:34 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 12:34

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة مع شبكة ان بي سي الاميركية في موسكو في 1 اذار/مارس 2018

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في فيلم وثائقي انه وجه الأمر باسقاط طائرة ركاب اشتبه في انها ستستخدم في تنفيذ اعتداء ارهابي خلال ألعاب سوتشي الاولمبية الشتوية في 2014، قبل ان يتبين انه إنذار كاذب وتكمل رحلتها بسلام.

وكانت الطائرة تقوم برحلة بين اوكرانيا وتركيا عندما تم ابلاغ بوتين ان هناك معلومات تشير الى انها اختطفت وفي طريقها الى سوتشي، حيث كان حفل الافتتاح على وشك ان يبدأ، بحسب ما جاء في الفيلم.

وقال بوتين انه أعطى الاذن باسقاط الطائرة وعلى متنها 110 اشخاص بعد ان أبلغته اجهزة الاستخبارات بأن هذا هو الاجراء الذي يفترض اتباعه في مثل هذه الحالة.

وقبيل انطلاق حفل الافتتاح تم ابلاغ بوتين ان الانذار كان كاذبا وان الطائرة لم تختطف لذا لم يتم اسقاطها.

ولدى سؤال محاوره اندري كوندراشوف له حول ما شعر به خلال الفترة بين الاتصالين أجاب بوتين "أفضل عدم التحدث في هذا الموضوع".

والفيلم الوثائقي مدته ساعتان، ونشر على الانترنت الاحد، قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية الروسية التي من المتوقع ان يحقق فيها بوتين فوزا كاسحا، ويعطي صورة إيجابية جدا عن الرئيس.

ويتخلل المقطع المخصص للطائرة صورا لطائرات مقاتلة تخترق الاجواء ومشاهد لبرجي مركز التجارة العالمي في نيويورك في 11 ايلول/سبتمبر 2001، مترافقة مع موسيقى على طريقة افلام الحركة.

وبحسب الفيلم أبلغ بوتين بهدوء تام رئيس اللجنة الاولمبية الدولية توماس باخ بان "كل شيء على ما يرام".

واعتمد بوتين شعار "رئيس قوي لروسيا قوية" في حملته الانتخابية التي افتقرت للحماسة.

والفيلم الوثائقي من انتاج وتقديم كوندراشوف، المتحدث باسم بوتين في الحملة الانتخابية.

ويتضمن الفيلم مقابلات مع عدد من حلفاء بوتين ومن بينهم المستشار الالماني السابق غيرهارد شرودر.

واعلن بوتين في الفيلم الوثائقي انه لن يعيد تحت اي ظرف القرم الى اوكرانيا.

يتنافس بوتين مع عدد من المرشحين للرئاسة ومن المتوقع ان يفوز بنحو 70 بالمئة من الاصوات في الانتخابات التي ستجرى في 18 اذار/مارس بنسبة مشاركة ستفوق 60 بالمئة، بحسب الاستطلاعات الحكومية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب