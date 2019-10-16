هذا المحتوى تم نشره يوم 16 أكتوبر, 2019 06:00 ص

اطلاق صاروخ من الجانب التركي للحدود في اتجاه بلدة رأس العين في 15 تشرين الاول/اكتوبر 2019.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان النزاع في سوريا ودعاه لزيارة روسيا "في الأيام القادمة" وفق ما أعلن الكرملين في بيان مساء الثلاثاء.

وقال الكرملين إن "فلاديمير بوتين دعا رجب طيب إردوغان لزيارة عمل في الأيام القادمة. تم قبول الدعوة" وفق البيان الذي أضاف أن الرئيسين أكدا "ضرورة منع وقوع مواجهة بين وحدات تركية وسورية" في شمال سوريا حيث تشن أنقرة هجوما.

وخلال المحادثة الهاتفية التي جاءت بمبادرة من تركيا، أكد الرئيسان أيضا على رغبتهما في الحفاظ على وحدة أراضي الجمهورية السورية، وفق الكرملين.

واشار بوتين خلال الاتصال الهاتفي إلى مخاوف بشأن "سعي إرهابيين إلى الفرار والتسلل إلى دول مجاورة" وسط العملية التركية ضد المناطق الخاضعة لسيطرة الأكراد في شمال سوريا.

وصرح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الأربعاء لوكالة ريا نوفوستي للأنباء أن زيارة إردوغان يمكن أن تحصل "قبل نهاية تشرين الأول/أكتوبر" بدون اعطاء تفاصيل اضافية.

وبدأت أنقرة قبل اسبوع عملية عسكرية في شمال سوريا ضد وحدات حماية الشعب الكردية، المتحالفة مع الغربيين في الحرب لمكافحة تنظيم الدولة الإسلامية.

والثلاثاء بدأ الجيش السوري بالانتشار في بعض المناطق التي كانت خارج سيطرتهم في شمال سوريا، في أعقاب اتفاق بين الأكراد ودمشق لصد الهجوم التركي.

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