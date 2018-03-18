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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2018 06:59 ص 18 مارس 2018 - آخر تحديث - 06:59

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يدلي بصوته في الانتخابات في موسكو في 18 اذار/مارس 2018

أعيد انتخاب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاحد رئيسا لروسيا لولاية رابعة في انتخابات اشبه باستفتاء، نددت بها المعارضة ووصفتها بالمزورة.

واظهرت النتائج الجزئية ان الرئيس الروسي الذي يبلغ من العمر 65 عاما امضى منها اكثر من 18 عاما في السلطة، قد حصل على اكثر من 76 في المئة من الاصوات، ليبقى بذلك بوتين رئيسا لولاية رابعة لروسيا التي اعادها في السنوات الاخيرة الى واجهة الساحة الدولية، في وقت يخوض اختبار قوة مع الغرب منذ تسميم العميل الروسي المزدوج السابق سيرغي سكريبال في المملكة المتحدة.

وبعد فرز أكثر من 86% من الأصوات، حصل الرئيس الروسي على نسبة 76,3% من الأصوات، اي أكثر بكثير من نسبة 63,6% عام 2012 وأكثر بكثير من كل النسب التي تحدثت عنها استطلاعات الرأي في الأسابيع الأخيرة. وبذلك سيبقى بوتين سيد الكرملين حتى 2024 حين سيبلغ من العمر 72 عاما وسيكون قد امضى 25 عاما منها في السلطة بعد تعيينه خلفا للرئيس السابق بوريس يلتسين.

وتقدّم بوتين على منافسه الابرز مرشح الحزب الشيوعي المليونير بافيل غرودينين الذي لم يحصد سوى 12,1 بالمئة من الاصوات وحل امام القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (5,8 بالمئة) والصحافية القريبة من المعارضة الليبرالية كسينيا سوبتشاك (1,5 بالمئة). وكانت اللجنة الانتخابية اعلنت ان نسبة المشاركة بلغت 60 بالمئة عند الساعة 15:00 ت غ، اي قبل ثلاث ساعات من اقفال مراكز الاقتراع.

وشكر بوتين مئات من انصاره الذين تجمعوا في وسط موسكو للاحتفال بفوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، معتبرا ان هذا الامر يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي. وقال مساء الاحد امام انصاره قرب الكرملين "ارى في هذا الامر (النتيجة) الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".

وكان الكرملين جعل من نسبة المشاركة في الانتخابات معركته الرئيسية، بهدف اضفاء شرعية على الانتخابات المحسومة النتائج. واتهمت المعارضة الروسية وعلى رأسها اليكسي نافالي، ابرز المعارضين الروس، الكرملين بتضخيم المشاركة بعمليات تزوير عبر حشو الصناديق او عبر تنظيم نقل الناخبين باعداد كبيرة الى مراكز الاقتراع.

وقال نافالني في مؤتمر صحافي "انهم بحاجة الى اقبال. النتيجة معروفة سلفا وهي فوز بوتين باكثر من 70 بالمئة (من الاصوات)"، مؤكدا ان نسبة المشاركة الحقيقية ادنى من تلك المسجلة في انتخابات 2012. وشدد على ان "السبيل الوحيد للنضال السياسي في روسيا هو بالتظاهر. سنستمر في القيام بذلك".

وعرضت منظمة "غولوس" غير الحكومية والمتخصصة في مراقبة الانتخابات حالات التزوير على موقعها الالكتروني مشيرة قرابة الساعة 17:45 ت غ الى 2629 تجاوزا مثل حشو صناديق والتصويت اكثر من مرة واعاقة عمل المراقبين.

في المقابل اعتبرت رئيسة اللجنة الانتخابية ايلا بامفيلوفا انه "لم يحصل هذا الكم من التجاوزات".

- استفزازات -

ونظمت السلطات حملة إعلامية مكثفة لحث الناخبين على التصويت، وسهلت عمليات التصويت خارج مناطق إقامة الناخبين. وأوردت وسائل إعلام حتى أنها مارست ضغوطا على موظفي الدولة والطلاب من أجل الإدلاء بأصواتهم.

وأفاد ناشطون من المعارضة الأحد عن قيام الشرطة بجلب ناخبين في حافلات إلى مراكز الاقتراع وتوزيع قسائم شراء مواد غذائية بأسعار مخفضة على الروس الذين يذهبون للإدلاء بأصواتهم.

وبوتين الذي يمتدحه البعض ناسبين إليه عودة الاستقرار بعد فترة التسعينات، يحمل عليه منتقدوه باعتبار أن الثمن كان تراجع الحريات.

ودعا نافالني، الذي رفضت المفوضية العليا للانتخابات ترشحه للانتخابات الرئاسية بسبب ادانته قضائيا في قضية اختلاس اموال يتهم الكرملين بالوقوف وراءها، إلى مقاطعة الانتخابات وأرسل أكثر من 33 ألف مراقب إلى مراكز الاقتراع.

من جهته قال مرشح الحزب الشيوعي غرودينين بحسب ما نقلت عنه وكالة انترفاكس "بات الان واضحا ان الانتخابات لم تكن عادلة".

- منع التصويت في أوكرانيا -

شهد الأسبوع الأخير من الحملة الانتخابية تصاعد التوتر بين موسكو والغرب بسبب قضية تسميم العميل المزدوج الروسي السابق سيرغير سكريبال وابنته في المملكة المتحدة.

ولم تنتظر موسكو إلى ما بعد الانتخابات بل أعلنت السبت طرد 23 دبلوماسيا بريطانيا بصورة وشيكة، ردا على إجراء مماثل اتخذته لندن.

واعتبر بوتين مساء الاحد ان اتهام موسكو بتسميم الجاسوس الروسي السابق على الاراضي البريطانية هو "مجرد هراء"، مؤكدا ان روسيا "دمرت كل اسلحتها الكيميائية" و"مستعدة للتعاون" مع لندن.

وأدى تبادل تدابير طرد الدبلوماسيين بين روسيا وبريطانيا في نهاية الحملة الانتخابية إلى تعزيز أجواء التوتر الأقرب إلى الحرب الباردة التي خيمت على ولاية بوتين الرئاسية الأخيرة، على خلفية دعم الكرملين للنظام السوري والأزمة الأوكرانية والاتهامات الموجهة إلى روسيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وجرت الانتخابات في الذكرى الرابعة للمصادقة على ضم شبه جزيرة القرم الاوكرانية إلى روسيا بعد استفتاء اعتبرته كييف والغربيون غير قانوني.

وفتح اكثر من 1200 مركز اقتراع في القرم الا ان قسما كبيرا من التتار، المجموعة المسلمة المعارضة بشكل واسع لضم القرم الى روسيا، قالوا انهم لا ينوون المشاركة في الانتخابات. وقال لوكالة فرانس برس عالم ممبيتوف وهو رئيس منظمة تعنى بالدفاع عن حقوق التتار "تعرض التتار لضغوط كبيرة قبل الانتخابات".

وردا على تنظيم الانتخابات الرئاسية الروسية في القرم، قررت كييف منع الناخبين الروس المقيمين في أوكرانيا من التصويت. وقام عشرات الشرطيين وناشطون قوميون الأحد بمنع الدخول إلى القنصليات الروسية في العديد من المدن الكبرى الأوكرانية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب