هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 12:03 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:03

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مصافحا نظيره التركي رجب طيب اردوغان على هامش قمة دول بريكس في جوهانسبورغ في 26 تموز/يوليو 2018

يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نظيره التركي رجب طيب إردوغان على هامش القمة الثلاثية حول سوريا التي "يتمّ تحضيرها في طهران"، وفق ما أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الجمعة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه من المتوقع عقد قمة بين إيران وروسيا وتركيا، الدول الثلاث التي ترعى مفاوضات أستانة للسلام حول سوريا، في السابع من أيلول/سبتمبر في إيران.

وصرّح بيسكوف أمام الصحافة "أبلِغنا من الطرف الإيراني أنهم عادوا إلى خيار طهران. لذلك يتمّ تحضير القمة الثلاثية في طهران". وكانت قناة "ان تي في" التركية الخاصة أعلنت الإثنين أن القمة ستُعقد في تبريز (شمال).

وأضاف المتحدث "بالتالي، من الطبيعي توقع أن يغتنم بوتين وإردوغان هذا اللقاء الثلاثي لمتابعة محادثاتهما الثنائية".

عُقد الاجتماع الأخير من هذا النوع بين الرؤساء الروسي والتركي والإيراني في أنقرة في نيسان/أبريل وقبل ذلك في سوتشي في روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وتأتي التحضيرات للقمة الجديدة في حين يبدو وشيكاً الهجوم على إدلب في شمال غرب سوريا، آخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا).

ويسيطر تنظيم "هيئة تحرير الشام" على نحو 60% من إدلب، بينما تسيطر فصائل معارضة متناحرة أخرى على باقي المحافظة.

لكن بحسب خبراء، يتوقف شنّ النظام هجوماً على هذه المنطقة الواقعة على الحدود مع تركيا، على الاتفاق بين موسكو حليفة دمشق الرئيسية، وأنقرة التي تدعم المعارضة.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب