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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 أكتوبر, 2018 06:18 ص 05 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 06:18

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال استقباله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في نيودلهي الخميس 4 تشرين الأول/أكتوبر 2018 (afp_tickers)