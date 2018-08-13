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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 12:01 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:01

صورة من الارشيف للمستشارة الالمانية انغيلا ميركل تستقبل الرئيس الروسي في برلين في 19 تشرين الاول/اكتوبر 2016

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت ألمانيا للقاء المستشارة أنغيلا ميركل وبحث النزاعين في سوريا واوكرانيا، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية الإثنين.

ويلتقي المسؤولان عند قرابة الساعة 16,00 ت غ (18,00 بالتوقيت المحلي) في قصر ميسبرغ مقر الحكومة الألمانية الصيفي على بعد 70 كلم شمال برلين في الريف.

وقال المتحدث باسم المستشارة ستيفن سيبرت إنه سيتم التطرق إلى "الحرب في سوريا" و"الوضع في شرق اوكرانيا"و"شؤون الاقتصاد والطاقة".

واستؤنقت الاتصالات على أعلى مستوى بين روسيا وألمانيا منذ أشهر في حين شهدت العلاقات فتورا منذ 2014 وبدء النزاع في اوكرانيا.

وتوجهت ميركل الى سوتشي في أيار/مايو في أول زيارة لها الى روسيا منذ 2015.

كما استقبلت بعيدا عن الأضواء في نهاية تموز/يوليو رئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف الذي تطاله عقوبات اوروبية بسبب النزاع الاوكراني ووزير الخارجية سيرغي لافروف. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون استقبلهما أيضا.

ألمانيا وفرنسا راعيتا عملية السلام في اوكرانيا المتعثرة حاليا. وتتهم روسيا بدعم انفصاليي شرق اوكرانيا عسكريا، وهو ما تنفيه موسكو.

ونقطة الخلاف الأخرى بالنسبة إلى برلين وموسكو هي بناء انبوب "نورد ستريم 2" الذي سينقل الغاز من روسيا الى المانيا وتشغيله في نهاية 2019. وتريد ميركل الحصول على ضمانات لتبقى كييف طرفا في إمدادات الغاز.

في سوريا تضطلع ألمانيا بدور ثانوي في التحالف الذي يحارب تنظيم الدولة الإسلامية لكنها تقيم علاقات وثيقة مع أطراف رئيسيين في المنطقة كتركيا أو أكراد العراق. كما تستقبل برلين مئات آلاف اللاجئين السوريين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب