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هذا المحتوى تم نشره يوم 15 أغسطس, 2018 05:49 ص 15 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 05:49

صورة نشرتها كالة الانباء الكورية الشمالية للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 13 آب/اغسطس 2018 خلال تفقده مزرعة في جنوب بيونغ يانغ (afp_tickers)