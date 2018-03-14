بوتين من القرم يشيد باعادة "العدالة التاريخية"
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في سباستوبول في الرابع عشر من اذار/مارس 2018(afp_tickers)
اشاد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء باعادة "العدالة التاريخية"، قبل اربعة ايام من موعد الذكرى الرابعة لقيام روسيا بضم القرم الى اراضيها، ووصف هذه الخطوة بانها مثال على "الديموقراطية الفعلية".
وقال بوتين في خطاب القاه امام انصاره في سباستوبول في منطقة القرم "بقراركم استعدتم العدالة التاريخية التي كانت تعرقلت خلال الحقبة السوفياتية".
وتم خلال الحقبة السوفياتية ضم منطقة القرم اداريا الى اوكرانيا بعد ان كانت تابعة لروسيا.
وستجري الانتخابات الرئاسية الروسية الاحد، الذي يتزامن مع الذكرى الرابعة لضم القرم، الذي وافق عليه سكان هذه المنطقة الاوكرانية في اذار/مارس 2014 عبر استفتاء لم يعترف به المجتمع الدولي.
ويشكل الناطقون باللغة الروسية غالبية سكان منطقة القرم.
وتابع بوتين "بقراركم هذا كشفتم للعالم ماهية الديموقراطية الفعلية، وتوجهتم الى استفتاء، واتخذتم قراركم واقترعتم من اجل مستقبلكم ومستقبل اولادكم".
وتابع بوتين "لا يزال يتوجب القبام بالكثير لتطوير القرم وسباستوبول" وهو المرفأ الذي يستقبل الاسطول الروسي في البحر الاسود.
واضاف "لكننا سنقوم بذلك لاننا موحدون ونحن قوة كبيرة قادرة على حل المشاكل الاكثر صعوبة".
وادى ضم القرم الى ردة فعل منددة ترجمت بعقوبات اميركية واوروبية قاسية على روسيا منذ العام 2014.
ومن المتوقع ان يعاد انتخاب بوتين رئيسا لروسيا، حيث تشير استطلاعات الراي الى حصوله على نحو سبعين في المئة من نوايا الاصوات.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب