محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 06:08 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:08

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلقي كلمة في سباستوبول في الرابع عشر من اذار/مارس 2018 (afp_tickers)