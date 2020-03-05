هذا المحتوى تم نشره يوم 05 مارس, 2020 07:14 ص

أعلن الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب إردوغان الخميس التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار من شأنه أن يضع حداً لأسابيع من أعمال العنف في محافظة إدلب السورية ويبعد مخاطر التصعيد بين موسكو وأنقرة.

وبعد مباحثات استمرت لأكثر من ست ساعات في الكرملين، أعلن الرئيس التركي في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الروسي أنّ وقف إطلاق النار سيبدأ منتصف ليل الجمعة، مضيفاً أنّه سيعمل ومضيفه ليكون "مستداماً".

ووفق نص الاتفاق الذي اطلعت عليه فرانس برس، ستقوم الدولتان بدوريات مشتركة، بدءاً من 15 آذار/مارس، على مسافة واسعة في محيط طريق "ام فور" السريعة التي تشكّل محوراً استراتيجياً يمرّ بمحافظة إدلب.

ويتطلع الطرفان إلى إنشاء "ممر آمن" بمسافة ستة كيلومترات من جانبي الطريق، ما يعني ضمنياً منطقة عازلة بطول 12 كيلومترا. ويوضح النص أنّ محددات هذه المنطقة ستعرّفها أنقرة وموسكو في غضون سبعة أيام.

ومن المرتقب أن يضع هذا الاتفاق حداً لعدة أسابيع من المعارك العنيفة في نطاق محافظة إدلب، آخر معقل لفصائل المعارضة والجهاديين في شمال غرب البلاد وحيث تدخلت تركيا عسكرياً ضدّ قوات نظام الرئيس بشار الأسد المدعوم من روسيا.

وتسبب ذلك بكارثة إنسانية مع نزوح حوالى مليون شخص نحو الحدود التركية، كما أسفر عن خسائر تركية كبيرة، تشمل مقتل عشرات الجنود الأتراك.

وأعلن إردوغان أنّ الهدف "منع تفاقم الأزمة الإنسانية في إدلب"، محذراً في الوقت نفسه من أنّ أنقرة تحتفظ "بحق الرد بكل قوتها وفي كل مكان على اي هجوم" تشنه دمشق.

وكان بوتين الذي تحدث قبل نظيره التركي، أعرب عن امله في أن يشكّل نص الاتفاق "أساساً صلباً لوضع حد للمعارك في منطقة خفض التصعيد في ادلب" و"لوقف معاناة المدنيين".

- توتر روسي تركي -

وأضاف الرئيس الروسي "لم نكن دوماً متفقين مع شركائنا الأتراك. ولكن في كل مرة في ظل اللحظات الحساسة، وعلى أساس المحادثات الثنائية، نجحنا في التوصل إلى أرضية مشتركة".

وقبل ساعات من بدء سريان وقف النار، اعلنت انقرة مقتل جنديين بنيران قوات النظام السوري في ادلب.

وكان التصعيد في إدلب أدى إلى توتر دبلوماسي بين موسكو، حليفة النظام السوري، وانقرة التي تدعم فصائل معارضة في سوريا، ما أثار مخاوف من وقوع مواجهة مباشرة بين البلدين اللذين فرضا نفسيهما طرفين رئيسيين في النزاع السوري.

وكان بوتين قدّم في بداية هذه القمة تعازيه لإردوغان بمقتل الجنود الأتراك، مضيفاً "يجب أن نتحدث عن كل شيء، حتى لا تحصل أمور كهذه من جديد ولكي لا تتدهور العلاقات الروسية التركية".

بدوره، أعرب الرئيس التركي عن أمله أن تؤدي المحادثات إلى التهدئة في إدلب وبين البلدين.

ويأتي ذلك بعدما كاد التصعيد ينسف ما جرى التوصل إليه بين الرئيسين في سوتشي عام 2018 بهدف وقف المعارك في تلك المنطقة وإنشاء منطقة منزوعة السلاح.

كما نجم عن التصعيد تبادل اتهامات بين موسكو وأنقرة اللتين عززتا تعاونهما في السنوات الأخيرة حول الملف السوري برغم تعارض مصالحهما.

وقتل الخميس 15 مدنياً بينهم طفل بضربات جوية في إدلب، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

والاربعاء، طالبت تركيا التي تستضيف نحو 3,6 مليون لاجئ سوري على أراضيها دعماً أوروبياً "للحلول السياسية والإنسانية التركية"، وهو ما ترى فيه أنقرة امراً لا بدّ منه للتوصل إلى هدنة وحلّ أزمة الهجرة. ورفض الاتحاد الأوروبي "بشدة" ما وصفه بالمساومة التركية.

وكان إردوغان أمر أخيراً بفتح حدود بلاده مع اليونان أمام اللاجئين، ما أدى إلى تدفق عشرات الآلاف باتجاه الأراضي اليونانية وأسفر عن وقوع صدامات بينهم وبين الشرطة اليونانية.

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