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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 01:33 م 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 13:33

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان في صورة ملتقطة في 4 نيسان/ابريل 2018 في انقرة

يتوجه الرئيس فلاديمير بوتين في السابع من أيلول/سبتمبر إلى إيران للمشاركة في قمة حول سوريا مع نظيريه الإيراني حسن روحاني والتركي رجب طيب اردوغان وفق ما أعلن الكرملين الإثنين في بيان.

وقال الكرملين إن بوتين سيحل في إيران الجمعة "في زيارة عمل للمشاركة في قمة ثلاثية للدول الراعية لعملية أستانا الهادفة إلى المساهمة في حل النزاع السوري".

ترعى الدول الثلاث عملية السلام التي انطلقت في أستانا وأتاحت إقامة مناطق "خفض التوتر" في سوريا التي تشهد منذ 2011 حرباً أوقعت أكثر من 35 ألف قتيل وشردت نصف سكانها، علما أن روسيا وإيران تدعمان النظام السوري وتدعم تركيا فصائل معارضة.

وأضاف الكرملين أن بوتين سيبحث مع روحاني واردوغان "الجهود المشتركة الرامية إلى ضمان عودة الأوضاع في سوريا إلى طبيعتها على المدى الطويل (...) كما ستُناقش الإجراءات الإضافية الرامية إلى اجتثاث بؤرة الإرهاب الدولي ودفع عملية التسوية السياسية وحل المسائل الإنسانية بما فيها توفير الظروف لعودة اللاجئين" إلى سوريا.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي سيعقد كذلك لقاءات ثنائية مع كل من روحاني واردوغان.

ويعود آخر لقاء بين الرؤساء الثلاثة إلى نيسان/ابريل في أنقرة، والتقوا قبلها في سوتشي في روسيا في تشرين الثاني/نوفمبر.

وتجري التحضيرات للقمة في حين تتجه الأنظار إلى محافظة إدلب المحاذية لتركيا وآخر أبرز معاقل الفصائل المعارضة وهيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) في سوريا، إلى حيث أرسل الجيش السوري منذ بداية الشهر الحالي تعزيزات تلو أخرى إلى مشارف المحافظة تمهيداً لهجوم وشيك عليها.

لكن مثل هذا الهجوم يعتمد على الاتفاق بين موسكو وأنقرة، وفق الخبراء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب