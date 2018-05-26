هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 04:39 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 16:39

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يسار) مستقبلا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكرملين في 26 ايار/مايو.

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في الكرملين سبل التوصل الى "اتفاق سلام" لم يوقع حتى الان بين البلدين بسبب الخلاف حول جزر الكوريل.

والخلاف حول هذه الجزر التي احتلها الاتحاد السوفياتي السابق في آخر ايام الحرب العالمية الثانية يلقي بثقله على العلاقات بين البلدين منذ 70 عاما.

وقال الرئيس الروسي خلال مؤتمر صحافي بعد لقائه آبي في الكرملين "لقد بحثنا في اتفاق سلام. نعتبر انه من المهم ان نواصل السعي مع التحلي بالصبر الى حل يلبي مصالح روسيا واليابان ويكون مقبولا لدى شعبي البلدين".

من جهته قال رئيس الوزراء الياباني ان حل هذا الخلاف الذي يعود الى اكثر من 70 عاما "صعب" لكنه عبر عن الامل في ان "ننهي هذه المشكلة في اطار جيلنا".

واضاف آبي "هذا هو الهدف الرئيسي لبرنامجنا".

ولم تتمكن اليابان وروسيا من التوصل منذ نهاية الحرب العالمية الثانية الى توقيع اتفاق سلام بسبب جزر الكوريل البركانية التي تعتبر رسميا قسما من منطقة ساخالين الروسية لكن اليابان تطالب بها.

وقال آبي بحسب تصريحاته التي ترجمت الى الروسية "لقد اثبتنا تصميما على المضي قدما نحو التوصل الى اتفاق سلام" مشيدا "بالثقة المتبادلة" بين البلدين.

وتم وضع عدة مشاريع لتحسين التعاون بين البلدين حول هذه الجزر. وقال بوتين "سنسهل زيارة رعايا يابانيين" الى الكوريل.

- "نزع اسلحة بالكامل"-

وبحث بوتين وآبي ايضا الوضع في شبه الجزيرة الكورية حيث ذكر رئيس الوزراء الياباني بان "الاكثر اهمية هو المضي نحو نزع الاسلحة النووية بشكل كامل ولا يمكن العودة عنه لكوريا الشمالية".

من جهته دعا بوتين كل اطراف تسوية الازمة الى "ابداء ضبط نفس من اجل عدم القيام بخطوة جديدة في المواجهة وابقاء الوضع في الشق الدبلوماسي".

وبعد اشهر من التهديدات المتبادلة، سجل انفراج في العلاقات بين بيونغ يانغ وواشنطن. لكن الرئيس الاميركي دونالد ترامب اعلن بشكل مفاجىء الخميس ان قمته التي كانت مرتقبة مع الزعيم الكوري الشمالي في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو الغيت قبل ان يعلن انها يمكن ان تعقد في نهاية المطاف.

وقال بوتين عند استقباله آبي في الكرملين "انا مسرور جدا لتمكني من البحث معك بهذه الطريقة المفصلة في علاقاتنا الثنائية وفي التعاون السياسي".

والخميس التقى بوتين وآبي على هامش المنتدى الاقتصادي في سان بطرسبرغ حيث حضر رئيس الوزراء الياباني بصفة ضيف شرف.

وذكر بوتين بانهما بحثا "تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية" بين روسيا واليابان مشيرا الى المصلحة المتبادلة للطرفين لتعزيز العلاقات.

من جهته ابدى آبي "استعداده لتعزيز التعاون بشكل هادىء ولكن نشط".

من جانب آخر، تحدث بوتين وآبي عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة من الكرملين الى رائد الفضاء الروسي انتون شكابليروف وزمليه الياباني نوريشيجي كاناي المتواجدين حاليا في المحطة الفضائية الدولية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

swissinfo en arabic en Facebook دعوة للإشتراك في صفحتنا بالعربية على فايسبوك swissinfo.ch تفضّلوا بالإنضمام إلى صفحتنا العربية على فايسبوك

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك

وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب