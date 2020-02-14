هذا المحتوى تم نشره يوم 14 فبراير, 2020 04:32 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (الأول من اليسار) والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قصر الاليزيه في باريس في 9 كانون الأول/ديسمبر 2019

ناقش الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي عملية تبادل أسرى جديدة، بعد أن جرت عملية أولى من هذا النوع في أيلول/سبتمبر وأخرى في كانون الأول/ديسمبر مع انفصاليين موالين لروسيا، وفق ما أعلنت كييف الجمعة.

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية في بيان أن الرئيسين تطرقا في مكالمة هاتفية إلى "تحرير مواطنين أوكرانيين معتقلين" في أراضي الانفصاليين في شرق أوكرانيا والقرم وكذلك روسيا.

ووفق المصدر نفسه، ناقش زيلينسكي وبوتين أيضاً التحضير للقاء جديد عقب الذي جمعهما في باريس في كانون الأول/ديسمبر وعُقد بوساطة فرنسية-ألمانية.

وبعد اللقاء الأول بينهما، حصلت عملية تبادل حوالى مئتي سجين بين كييف والانفصاليين الموالين لروسيا في عملية تندرج في إطار خفض التصعيد في هذا النزاع المسلح المجمّد بجزئه الأكبر إلا أنه أسفر عن أكثر من 13 ألف قتيل منذ 2014.

وتبادلت كييف وموسكو 70 معتقلاً في أيلول/سبتمبر 2019 وأعادت روسيا إلى أوكرانيا سفناً حربية كانت قد احتجزتها.

وسبق أن تحدث بوتين وزيلينسكي عن ترتيبات تبادل جديد لسجناء في 31 كانون الأول/ديسمبر 2019. وتوصلت موسكو وكييف إلى تسوية أخرى، اقتصادية هذه المرة تتعلق باتفاق حول عبور الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا.

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