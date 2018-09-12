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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 06:58 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:58

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال المنتدى الاقتصادي في فلاديفوستوك في 12 ايلول/سبتمبر. (afp_tickers)