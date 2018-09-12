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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 06:58 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:58

عرفت روسيا عن الرجلين اللذين وجهت لندن إليهما تهمة تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال وابنته في انكلترا، على أنهما "مدنيان"، وفق ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين مؤكدا انهما لم يرتكبا أي جرم.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في أقصى الشرق الروسي "نعلم من هما ولقد عثرنا عليهما. لكننا نأمل في ان يخرجا بنفسهما ويؤكدا على الملأ من يكونان. إنهما بالطبع مدنيان. أؤكد لكم أن ليس في الأمر أي جرم"، مشيراً إلى أن الرجلين ليس لهما أي علاقة بتسميم سكريبال وابنته يوليوا في سالزبري في آذار/مارس.

وأعلنت لندن أن الهجوم نفذه "ضابطان" في جهاز الاستخبارات العسكرية الروسي وعرفت عنهما على أنهما الكسندر بتروف ورسلان بوتشيروف وهما إسمان قالت شرطة بريطانيا إنهما مستعاران. وصدرت بحقهما مذكرتا توقيف.

ويتهمان بأنهما "لوثا باب" منزل سكريبال في 4 آذار/مارس في سالزبري في جنوب غرب بريطانيا برشه بغاز الأعصاب القوي "نوفيتشوك" ثم غادرا عبر مطار هيثرو في اليوم نفسه.

ومنذ البداية، تتهم بريطانيا موسكو بالوقوف وراء الهجوم الذي تسبب بأزمة دبلوماسية خطيرة بين الكرملين والغرب وبفرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا.

لكن موسكو نفت على الدوام أي ضلوع لها في هذه القضية مشيرة إلى اتهامات "بلا أساس".

ونجا سكريبال وابنته وكذلك شرطي تسمم ايضا حين توجه لمساعدتهما.

وعادت القضية للبروز في حزيران/يونيو عندما أصيب رجل وصديقته التي توفيت بغاز نوفيتشوك في أمزبري بعد العبث بزجاجة تشبه زجاجة العطر.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب