هذا المحتوى تم نشره يوم 27 أبريل, 2019 09:23 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي في بكين في 27 نيسان/ابريل 2019

صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت في بكين أن روسيا تنوي تسهيل حصول كل الأوكرانيين على الجنسية الروسية.

وقال بوتين للصحافيين "نفكر في منح الجنسية بطريقة مبسطة إلى كل مواطني أوكرانيا، وليس فقط لمواطني جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك"، الانفصاليتين الواقعتين في شرق أوكرانيا ولا تعترف بهما الأسرة الدولية.

وكانت موسكو خففت إجراءات منح الجنسية الروسية لسكان المنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا في خطوة دانتها كييف.

ودافع بوتين في مؤتمر صحافي الخميس مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في فلاديفوستوك في أقصى شرق روسيا، عن القرار.

وكان بوتين وقع مرسوماً في هذا الشأن بعد ثلاثة أيام من انتخاب فولوديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا. ويشمل المرسوم سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين من جانب واحد والتابعتين للمتمردين الموالين لروسيا والخارجتين عن سيطرة أوكرانيا.

وتساءل الرئيس الروسي الخميس "من الغريب أن هذا القرار يثير ردود فعل سلبية". وأضاف أن "بولندا تصدر جوازات سفر كهذه للبولنديين، ورومانيا للرومانيين والمجر للمجريين. فهل الروس أسوأ من البولنديين والرومانيين والمجريين؟".

ودعت كييف الخميس الأمم المتحدة إلى التحرك ضد هذا القرار. وقال سفير أوكرانيا في المنظمة الدولية فولوديمير يلتشنكو إن القرار الروسي "غير قانوني"، داعيا إلى "تحرك فعلي" وإن كان من المرجح أن تستخدم موسكو حق النقض (الفيتو) ضد اي قرار.

وأسفر النزاع بين الانفصاليين الموالين لروسيا والقوات الأوكرانية عن نحو 13 ألف قتيل في خمس سنوات.

ومنذ توقيع اتفاقات مينسك، سمحت فترات الهدنة المتتالية بخفض مستوى العنف دون أن تضع له حداً نهائياً. ولا تعترف موسكو بجمهوريتي دونتيسك ولوغانسك، لكن في شباط/فبراير 2017، اعترف مرسوم وقعه فلاديمير بوتين بجوازات السفر الصادرة عن الجمهوريتين.

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