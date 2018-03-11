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هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مارس, 2018 02:58 م 11 مارس 2018 - آخر تحديث - 14:58

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه لن يعيد شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا تحت أي ظرف كان، في حديث ورد في فيلم وثائقي جديد تم بثه الأحد قبيل إعادة انتخاب بوتين المتوقعة في اقتراع الأسبوع المقبل.

وقال لصحافي سأله إن كانت هناك أي ظروف قد تدفعه إلى التخلي عن القرم "ماذا؟ هل جننت؟ لا توجد ظروف من هذا النوع ولن توجد قط".

ووردت التصريحات في فيلم وثائقي بعنوان "بوتين" مدته ساعتان ونشر على حسابات المذيع التلفزيوني المعروف بتأييده للكرملين ديمتري كيسليف على مواقع التواصل الاجتماعي قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 18 آذار/مارس.

وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 حيث دعمت متمردين يتحدثون الروسية في شرق الدولة السوفياتية السابقة بعدما أطاحت انتفاضة مدعومة من الغرب بالنظام الموالي للكرملين في كييف.

ودفع ضم روسيا للقرم بالولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على موسكو في ظل أسوأ أزمة في العلاقات مع الغرب منذ انتهاء الحرب الباردة.

ويتضمن الوثائقي الذي أنتجه الصحافي أندري كوندراشوف الناطق باسم حملة بوتين، مقابلات مع عدد من حلفاء الرئيس الروسي بمن فيهم المستشار الألماني السابق غرهارد شرودر.

ويتوقع أن يفوز بوتين، الذي يواجه سبعة منافسين، بـ70 بالمئة من الأصوات مع بلوغ نسبة المشاركة أكثر من 60 بالمئة، وفقا لاستطلاعات رسمية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب