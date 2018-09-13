محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 سبتمبر, 2018 08:34 ص 13 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 08:34

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال حضوره مناورات فوستوك 2018 في أقصى شرق روسيا في 13 أيلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)