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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 أكتوبر, 2016 01:53 م 12 أكتوبر 2016 - آخر تحديث - 13:53

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (afp_tickers)