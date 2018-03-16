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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مارس, 2018 09:44 ص 16 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:44

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوجه الى منتدى شبابي بعنوان "روسيا، أرض وفرص" في موسكو في 15 آذار/مارس 2018

توجه الرئيس فلاديمير بوتين في تسجيل فيديو تم بثه ليل الخميس الجمعة الى الناخبين الروس لدعوتهم الى التصويت في الاقتراع الرئاسي الاحد الذي يخشى الكرملين ان تكون نسبة الامتناع فيه عالية.

وصرّح بوتين في هذا الفيديو الذي نشرته قناة روسيا اليوم "الى من نصوّت وكيف نمارس حقنا بخيار حرّ، فهذا قرار شخصي يعود لكل شخص. لكن اذا تجنبنا اتخاذ هذا القرار، سيتم اتخاذ الخيار الأساسي والحاسم من دون أخذ رأينا بعين الاعتبار".

وأضاف "أنا مقتنع أن كل شخص من بيننا يحمل همّ مصير بلدنا الأم. لذلك أتوجه اليكم وأطلب منكم الذهاب الى مراكز الاقتراع الأحد. استخدموا حقكم في اختيار المستقبل".

ومن المتوقع أن يفوز بوتين الذي يحكم روسيا منذ أكثر من 18 عاما، سواء كرئيس حكومة أو كرئيس للبلاد، بولاية رابعة الأحد يتسلم من خلالها رئاسة البلاد حتى عام 2024، الا في حال حصول مفاجأة كبيرة.

ولا يشوب الانتخابات أي غموض فالاستطلاع الاخير لمعهد "في تي اس يوم" الحكومي كشف ان بوتين حصل على 69% من نوايا التصويت وجاء في المرتبة الثانية مرشح الحزب الشيوعي بافل غرودينين (7-8%) والثالث المرشح القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي (5-6%)، بينما نتيجة المرشحين الخمسة الباقين هامشية.

الغائب الكبير في الانتخابات الرئاسية، هو المعارض الاول للكرملين اليكسي نافالني القادر وحده على تعبئة عشرات الاف الاشخاص ضد السلطة لكنه ممنوع من المشاركة بسبب ادانته في القضاء وهو ما وصفه بانه تهمة ملفقة.

ويخشى الكرملين أن تسجل الانتخابات نسبة امتناع عن التصويت مرتفعة، الأمر الذي من شأنه أن يضعف شرعية النتائج. كما أنه كثف التدابير والنصائح لدفع الروس الى التصويت في 18 آذار/مارس.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب