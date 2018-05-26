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هذا المحتوى تم نشره يوم 26 مايو, 2018 03:43 م 26 مايو 2018 - آخر تحديث - 15:43

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة في منتدي سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ في 25 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)