بوتين يدعو حكومته الجديدة الى العمل على "احداث تغيير"
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر جلسة في منتدي سان بطرسبورغ الاقتصادي الدولي في سان بطرسبورغ في 25 أيار/مايو 2018.(afp_tickers)
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حكومته الجديدة السبت الى العمل من أجل إحداث "تغيير في كافة نواحي الحياة" في البلاد.
وقال بوتين لوزرائه في أول اجتماع للحكومة في الكرملين منذ تعيينها في 18 أيار/مايو "يجب أن تأخذوا المبادرة ... ليكن لديكم اسلوب إدارة حديثا".
وتابع أن "محرك التغيير في كافة نواحي الحياة يجب أن يبدأ العمل هنا، وكل البلاد يجب أن تشعر بوتيرته".
وأبلغ بوتين اعضاء الحكومة بحضور رئيسها ديمتري مدفيديف "كونوا مثالا على التعاون البنّاء" مع المجتمع المدني.
واكتسح بوتين الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 آذار/مارس ليفوز بولاية جديدة بعد 18 سنة في سدة الحكم.
وظلت الحقائب الوزارية الرئيسية بلا تغيير، إذ استمر المخضرم سيرغي لافروف وزيرا للخارجية وسيرغي شويغو وزيرا للدفاع.
ورغم دعوة بوتين الى التغيير، من غير المتوقع ان تشهد الولاية الرابعة لرجل روسيا القوي تغييرا في طريقة حكم البلاد.
وشهدت السنوات الأخيرة تصاعد التوتر بين موسكو والغرب، ومعاناة البلاد من وضع اقتصادي صعب.
وكان أبرز إجراء في الحكومة الجديدة هو ترقية وزير المالية أنطون سيلوانوف لمنصب النائب الأول لرئيس الوزراء، وهو ثاني أهم منصب في الحكومة.
وبقى فيتالي موتكو نائبا لرئيس الوزراء، لكنه ترك حقيبة الرياضة ليتولى حقيبة البناء.
ويواجه موتكو مزاعم دولية بأنه مسؤول عن تقديم منشطات بشكل منهجي لرياضيين روس.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب