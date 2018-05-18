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هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2018 08:35 م 18 مايو 2018 - آخر تحديث - 20:35

دان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الجمعة توقيف السلطات الاوكرانية مراسلا صحافيا اوكرانيا --يحمل ايضا الجنسية الروسية-- بتهمة الخيانة، معتبرا هذا الامر "سابقة".

والثلاثاء اعتُقل كيريلو فيشنسكي، الاوكراني الذي حصل على جواز سفر روسي في 2015، قرب منزله في كييف وهو قيد التوقيف الاحتياطي بانتظار المحاكمة.

وقال بوتين في مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل إن "توقيف صحافي، هذه سابقة. هذا الرجل متهم بالخيانة بسبب عمل قام به علنا يتوافق مع واجباته المهنية".

وتتهم اجهزة الاستخبارات الاوكرانية فيشنسكي الذي يعمل لحساب وكالة انباء "ريا نوفوستي" الروسية الرسمية بالتوجه إلى القرم في 2014 لاعداد تقارير "منحازة" لتبرير ضم موسكو لشبه الجزيرة الاوكرانية.

كذلك تتهم السلطات الاوكرانية فيشنسكي (51 عاما) بالتعاون مع المجموعات الانفصالية المدعومة من روسيا في الشرق الانفصالي حيث ادى النزاع على خلفية ضم روسيا للقرم الى مقتل نحو 10 آلاف شخص.

وقال بوتين انه تطرق في محادثاته مع ميركل لتوقيف الصحافي، لكنه لم يعط تفاصيل اضافية.

وقالت ميركل انها ستبحث القضية مع الرئيس الاوكراني الذي ستلتقيه لاحقا.

وجاء توقيف فيشنسكي بعد دهم الاستخبارات الاوكرانية مكاتب "ريا نوفوستي" في كييف.

والجمعة قالت زوجته انها مُنعت من مقابلته وانها اضطرت للتواصل معه عبر محاميه.

ومن كييف قالت ايرينا فيشنسكايا خلال مؤتمر عبر الفيديو "لا لقاءات ولا اتصالات هاتفية مع الاقارب. لا شيء سيقنعهم".

واكدت فيشنسكايا إن زوجها يعاني من مشاكل صحية وإن اطباء عاينوه، لكنها لم تقدم تفاصيل اضافية.

وتتهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو باستخدام الاعلام الرسمي للدعاية والتحريض على النزعة الانفصالية في اوكرانيا.

وتحتل اوكرانيا المركز 101 بين 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة العالمية لعام 2018، الذي اعدته منظمة مراسلون بلا حدود، فيما وضع حرية الصحافة في روسيا أسوأ إذ تحتل موسكو في الترتيب نفسه المرتبة 148.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب