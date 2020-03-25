هذا المحتوى تم نشره يوم 25 مارس, 2020 01:29 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة تلفزيونية نادرة توجه بها إلى الأمة في موسكو، 25 آذار/مارس 2020

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء إلى تأجيل التصويت على الاصلاحات الدستورية بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، وأعلن إجازة عامة في البلاد طوال الأسبوع المقبل.

وقال في كلمة تلفزيونية نادرة توجه بها إلى الأمة، "اعتقد أنه يجب تأجيل التصويت الى تاريخ لاحق" في اشارة الى الاستفتاء الذي كان مقرراً في 22 نيسان/ابريل، داعيا المواطنين الى التضامن.

وتهدف الاصلاحات التي اقترحها بوتين ووافق عليها البرلمان خلال الأشهر القليلة الماضية، الى تعديل سقف الولاية الرئاسية بما يسمح لبوتين، الذي يتولى السلطة منذ 20 عاماً، البقاء في منصبه حتى 2036.

كما اتخذ بوتين خطوة غير معتادة باعلان الأسبوع المقبلة عطلة.

وأضاف "الاجازة الطويلة تهدف الى ابطاء سرعة انتشار المرض".

وبخلاف العديد من الدول الأخرى، لم تفرض روسيا اغلاقاً.

ودعا بوتين الروس الى مساعدة بعضهم البعض واتباع تعليمات الأطباء والسلطات.

وقال "جميع الاجراءات التي يتم اتخاذها وستتخذ ستنجح وستثمر نتائج فقط اذا اظهرنا الوحدة والتفهم لصعوبة الوضع الحالي".

واضاف ان "قوة المجتمع تتجسد في هذا التضامن".

وسجلت روسيا اعلى ارتفاع في عدد الاصابات حتى الان الأربعاء، مع 163 حالة اصابة جديدة ليرتفع الاجمالي في أنحاء البلاد الى 653 اصابة.

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