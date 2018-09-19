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هذا المحتوى تم نشره يوم 20 سبتمبر, 2018 01:20 ص 20 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:20

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يطلق النار من بندقية قنص جديدة من نوع كلاشنيكوف ميدان للرماية قرب موسكو في 19 أيلول/سبتمبر 2018. (afp_tickers)