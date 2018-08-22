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هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أغسطس, 2018 01:52 م 22 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 13:52

بوتين في سوتشي قبيل لقائه نظيره الفنلندي الاربعاء في 22 اب/اغسطس 2018

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء ان العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده وتم تعزيزها في الأسابيع الأخيرة منذ اجتماعه مع دونالد ترامب "نتائجها عكسية" و"لا معنى لها".

وأضاف بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الفنلندي سولي نينيستو في سوتشي، جنوب روسيا، "فيما يتعلق بالعقوبات، فإن هذه الاجراءات ذات نتائج عكسية وعديمة المعنى".

وتابع "آمل أن يدرك الزملاء الأميركيون أن هذه السياسة لا مستقبل لها، وأن نبدأ التعاون بشكل طبيعي".

وقال بوتين إن "المشكلة ليست فقط في موقف الرئيس الأميركي وإنما أيضا في موقف ما يسمى المؤسسات التي تتولى القيادة بالمعنى الواسع لهذا المصطلح" في الولايات المتحدة.

وقد أعلنت الولايات المتحدة أوائل آب/أغسطس فرض عقوبات اقتصادية جديدة على روسيا في قضية تسميم جاسوس روسي سابق في المملكة المتحدة.

وهذه القيود على تصدير بعض المنتجات التكنولوجية، دخلت حيز التنفيذ الأربعاء ويمكن أن تتبعها موجة جديدة ستكون أكثر إيلاما.

وفرضت واشنطن الثلاثاء أيضا عقوبات على كيانات روسية متهمة بدعم أنشطة قرصنة المعلومات أو التجارة مع كوريا الشمالية رغم الحظر الدولي المفروض على بيونغ يانغ.

وقد التقى ترامب وبوتين في قمة هلسنكي في تموز/يوليو، وبعد ذلك تعرض الرئيس الأميركي لانتقادات شديدة في الولايات المتحدة لانه كان متساهلا حيال نظيره الروسي.

ووصف بوتين الاربعاء هذه القمة بانها "ايجابية" و "مفيدة".

وقال في هذا السياق "لم يتوقع أحد أن نتمكن من حل جميع المسائل خلال ساعتين من النقاش".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب