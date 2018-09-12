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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 07:10 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 07:10

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستقبلا رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون على هامش منتدى فلاديفوستوك الاقتصادي في 12 ايلول/سبتمبر 2018

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء ب"ضمانات" أمنية دولية لكوريا الشمالية مقابل نزع الاسلحة النووية الذي تعهدت به خلال قمة حزيران/يونيو التي عقدت بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ اون.

وقال بوتين خلال منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في أقصى الشرق الروسي "ان كوريا الشمالية تلقت وعودا بضمانات أمنية مقابل أعمالها الهادفة لنزع الاسلحة النووية".

وأضاف "لكن لا يبدو لي أمرا بناء أن تتم مطالبة كوريا الشمالية بالقيام بكل شيء ولا يتم تقديم لها شيء في المقابل"، واقترح تقديم "ضمانات دولية" خصوصا من القوى النووية.

وكان الزعيم الكوري الشمالي تعهد ب"نزع شامل للسلاح النووي" من شبه الجزيرة الكورية لقاء حصوله على "ضمانات أمنية" وذلك خلال القمة التاريخية مع ترامب في سنغافورة في 12 حزيران/يونيو.

لكن المحادثات حول شروط تحقيق ذلك وأيضا جدول الاعمال لا تحرز تقدما منذ ذلك الحين.

وتابع بوتين "لقد اتخذت كوريا الشمالية اجراءات بصدد نزع السلاح النووي... لكن يبدو أنها تنتظر اشارات في المقابل".

ومضى يقول "اذا كانت كوريا الشمالية راضية عن الضمانات الاميركية فنحن نرحب بذلك لكن يبدو لي من المناسب تقديم ضمانات دولية".

وتأتي تصريحات بوتين قبل أسبوع على قمة جديدة بين الكوريتين مقررة بين 18 و20 أيلول/سبتمبر الحالي في بيونغ يانغ.

وصرح رئيس الوزراء الكوري الجنوبي لي ناك يون خلال منتدى فلاديفوستوك "أيا تكن الصعوبات التي تنتظرنا على هذا الطريق فالجنوب والشمال لن يعودا الى الماضي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب