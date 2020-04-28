هذا المحتوى تم نشره يوم 28 أبريل, 2020 03:03 م

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء أن روسيا لم تبلغ بعد ذروة تفشي فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه يدرس رفع تدابير العزل تدريجيا اعتبارا من 12 أيار/مايو.

وقال بوتين خلال اجتماع مع حكام المناطق نقله التلفزيون "الوضع يبقى صعبا. يؤكد الأخصائيون والعلماء الذين نتواصل معهم بانتظام للتحقق من خططنا وتدابيرنا أننا لم نبلغ بعد ذروة تفشي الوباء".

وتسجل روسيا منذ أسابيع آلاف الإصابات الجديدة يوميا وبلغت الحصيلة الثلاثاء 93558 اصابة و867 وفاة معظمها في موسكو.

ومدد بوتين أيام العطل خلال شهر أيار/مايو في روسيا من الأول حتى 11 منه. وكلف الحكومة وضع خطة للخروج تدريجيا من العزل اعتبارا من 12 أيار/مايو.

وأوضح أن رفع العزل سيتم وفق المناطق و"بحسب الوضع الوبائي الآني واستقراره".

وأمر بوتين بوضع تدابير "عاجلة" جديدة لدعم الاقتصاد والسكان.

ومطلع نيسان/أبريل أعلن بوتين عن شهر إجازة مدفوع بالكامل لحث السكان على ملازمة منازلهم. ورغم التدابير لدعم المقاولين خصوصا خفض الضرائب وتسهيل القروض لن تصمد العديد من الشركات أمام توقف أنشطتها.

وبحسب الرئيس نجحت روسيا في زيادة قدراتها الانتاجية بحيث تتمكن اعتبارا من أيار/مايو من صناعة 2500 جهاز تنفس اصطناعي و8,5 ملايين كمامة شهريا. وأضاف أن إنتاج فحوص لكشف الإصابة زاد تسعة أضعاف ويتم إجراء 150 ألفا يوميا.

لكنه أقر بأن النقص في معدات الحماية لا يزال قائما وأمر الحكومة باتخاذ تدابير إضافية لزيادة الإنتاج.

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