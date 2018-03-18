بوتين يعتبر ان الفوز الساحق الذي حققه يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي
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الرئيس الروسي فلاديمير بوتين متحدثا الى انصاره في مقر حملته الانتخابية في موسكو في 18 اذار/مارس 2018(afp_tickers)
شكر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي انتخب الاحد لولاية رابعة مئات من انصاره الذين تجمعوا في وسط موسكو للاحتفال بفوزه الكبير في الانتخابات الرئاسية، معتبرا ان هذا الامر يظهر "الثقة والأمل" لدى الشعب الروسي.
وقال بوتين مساء الاحد امام انصاره قرب الكرملين "ارى في هذا الامر (النتيجة) الثقة والأمل لدى شعبنا. سنقوم بعمل كبير في شكل مسؤول وفاعل".
واضاف "ارى في ذلك امتنانا لانجاز كثير من الامور في ظروف بالغة الصعوبة".
وبحسب نتائج جزئية بعد فرز نصف بطاقات الاقتراع، حصد بوتين 75 في المئة من الاصوات متقدما بفارق كبير على الشيوعي بافيل غرودينين (15 في المئة).
وتابع الرئيس الروسي (65 عاما) "سنفكر في مستقبل وطننا العظيم وابنائنا، نحن عازمون على النجاح".
وقال ايضا "من المهم جدا ان نحافظ على هذه الوحدة، هذه الوحدة ضرورية للتقدم". وكان الحشد يهتف "روسيا" و"قمنا بالخيار الصائب".
وقال الناشط فياتشيسلاف فارفارين (20 عاما) لفرانس برس "جئنا الى هنا بشعور من الفرح. لقد اخترنا اليوم مستقبل بلادنا".
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب