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هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2018 07:04 م 24 مايو 2018 - آخر تحديث - 19:04

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والى يمينه نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحافي مشترك في قصر قسطنطين في ستريلنا بضاحية سانت بطرسبورغ في 24 أيار/مايو 2018. (afp_tickers)