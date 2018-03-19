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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 مارس, 2018 09:52 ص 19 مارس 2018 - آخر تحديث - 09:52

اعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين انه سيعمل على حل الخلافات مع الغرب بعد انتخابات رئاسية حصد فيها رقما قياسيا من الاصوات وابقته في الكرملين لولاية رابعة من ست سنوات، في الوقت الذي تواجه فيه موسكو مزيدا من العزلة.

ولم يسارع قادة الغرب الى تهنئته الاثنين في اوج التوتر بين الطرفين، فيما نددت المعارضة بنتيجة الانتخابات وحصول بوتين على 76,66 بالمئة من الاصوات وسط تقارير للمراقبين عن حشو الصناديق بالاصوات ومخالفات مزعومة اخرى.

وادى تسميم جاسوس روسي سابق في بريطانيا اضافة الى فرض واشنطن لعقوبات جديدة على روسيا بزعم تدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2016 الى عزل موسكو بطريقة غير معهودة حتى خلال الحرب الباردة.

الا ان الرئيس الذي حكم روسيا على مدى نحو عقدين نفى الأثنين انه يقود سباق تسلح جديد مع واشنطن بعد ان كشف عن مجموعة من الاسلحة النووية "التي لا تقهر" هذا الشهر.

وقال خلال لقاء مع المرشحين السبعة الآخرين للرئاسة الذين فاز عليهم "من جانبنا، سنفعل ما بوسعنا من اجل حل الخلافات مع شركائنا (الدوليين) بالوسائل السياسية والدبلوماسية".

واضاف "غني عن القول اننا لا نتحمل مسؤولية كل شيء، كما في الحب الذي يتطلب مشاركة الطرفين، والا فانه لن يكون هناك حب بالمطلق".

وقال بوتين انه سيركز على "زيادة رفاهية سكان هذا البلد" من خلال الاستثمار في مجال الصحة والتعليم والبنية التحتية خلال ولايته الجديدة.

- الجزرة والعصا -

ومع منع ألكسي نافالني احد ابرز معارضي بوتين من خوض السباق الرئاسي لأسباب قانونية، فان نتيجة الانتخابات التي جرت نهاية الاسبوع كانت محسومة، وانحصر الغموض بنسبة مشاركة الروس في الانتخابات.

وعمل الكرملين ايضا على دفع الناخبين الى المشاركة بكثافة من اجل اعطاء شرعية اكبر للولاية الرابعة لبوتين، الذي هو بطبيعة الحال الرئيس الذي امضى اطول فترة في الحكم منذ ستالين.

لكن نافالني دعا انصاره الى مقاطعة التصويت وارسل أكثر من 30 ألف مراقب الى مراكز الاقتراع.

وافادت حركة نافالني اضافة الى منظمة "غولوس" غير الحكومية لمراقبة الانتخابات عن حشو صناديق الاقتراع بالاصوات والتصويت المتكرر لنفس الاشخاص ونقل انصار بوتين بالحافلات الى مراكز الاقتراع.

وتم الإبلاغ عن تجاوزات انتخابية أقل من السنوات السابقة، وقالت بعثة مراقبة منظمة الأمن والتعاون في اوروبا إنه بالرغم من أن الانتخابات شابها غياب "المنافسة الحقيقية"، إلا أنها جرت بشكل جيد.

واستخدمت السلطات العصا والجزرة لتعزيز مشاركة الناخبين الروس في الانتخابات.

فقد توفرت مسابقات السلفي والهدايا ومهرجانات الطعام ووسائل الترفيه عن الاطفال امام مراكز الاقتراع لجذب الناخبين.

لكن موظفي الشركات الحكومية والخاصة والطلاب قالوا انهم شاركوا نتيجة ضغوطات اخرى.

- "تحديث روسيا"

وقال محللون ان بوتين استخدم توتر العلاقات مع الغرب من اجل حشد التأييد، واقترح ان بامكانه الاستمرار في الاجراءات العقابية ضد المنشقين في حال تسلحه بولاية جديدة.

واعتبر المتحدث باسم حملة بوتين الانتخابية اندريه كوندراشوف أن نسبة المشاركة التي تخطت ال67 بالمئة جاءت أعلى من ثماني إلى عشر نقاط مما كان متوقعا، زاعما ان هذا كان "بفضل بريطانيا".

ووجهت لندن الاتهام هذا الشهر الى بوتين بتسميم العميل المزدوج السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا بواسطة غاز اعصاب تعود تركيبته الى الحقبة السوفياتية.

معظم الناخبين الذين تحدثوا لوكالة فرانس برس قالوا انهم صوتوا لبوتين بالرغم من مشاكل الفقر وسوء الرعاية الصحية في روسيا، الا انهم اشادوا بسياسته الخارجية.

-ردة فعل غربية صامتة-

الزعماء الغربيون كانوا بطيئين في الاعتراف علنا بفوز بوتين الساحق.

وقال شتيفان سيبرت المتحدث باسم المستشارة الالمانية أنغيلا ميركل للصحافيين ان المستشارة ستهنئ بوتين على إعادة انتخابه في رسالة ستثير فيها أيضا "التحديات" في العلاقات بين البلدين.

وتمنى الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون لبوتين النجاح في "تحديث روسيا" بعد اعادة انتخابه، لكنه حض موسكو على تسليط الضوء على محاولة الاغتيال "غير المقبولة" التي استهدفت جاسوسا سابقا في بريطانيا.

واعرب ماكرون ايضا عن قلقه من الحرب في سوريا التي تلعب فيها موسكو دورا محوريا كأقرب حليف للنظام هناك، وجاءت كلمات البيان منتقاة بعناية دون ان تتضمن اي تهنئة واضحة لبوتين باعادة انتخابه.

وهنأ رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي بوتين في اتصال هاتفي.

-مزاج قاتم

لكن مزاجا قاتما خيم على الليبراليين الروس.

وعلق ستانيسلاف كوتشير الصحافي في اذاعة كوميرسانت "هل كنت تفكر بالهجرة منذ وقت طويل؟ هذه هي اللحظة المثالية".

والفارق كان شاسعا بين بوتين واقرب خصومه بافيل غرودينين مرشح الحزب الشيوعي الذي وصف الانتخابات بانها "غير نزيهة".

ومع فرز 99,84 بالمئة من الاصوات نال غرودينين 11,8 بالمئة فقط.

ونال القومي المتشدد فلاديمير جيرينوفسكي نحو 5,66% ومقدمة تلفزيون الواقع السابقة كسينيا سوبتشاك 1,67% فيما نال السياسي الليبرالي غريغوري يافلنسكي اكثر من 1% من الاصوات.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب