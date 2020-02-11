هذا المحتوى تم نشره يوم 11 فبراير, 2020 10:58 ص

أعلن الكرملين الثلاثاء تعيين أحد أقرب الحلفاء للرئيس فلاديمير بوتين كمفاوض رئيسي في أوكرانيا، وسط جهود جديدة لخفض التوتر هناك في الأزمة المستمرة منذ خمس سنوات بين الجيش الاوكراني والانفصاليين المدعومين من موسكو.

وسيحل المسؤول المخضرم دميتري كوزاك البالغ 61 عاما مكان فلاديسبلاف سوركوف الذي أشرف منذ عام 2013 على ملف علاقات روسيا مع أوكرانيا ودول سوفياتية سابقة.

ولم يكشف المتحدث باسم بوتين دميتري بيسكوف ان كان سوركوف البالغ 55 عاما سيترك مكتبه في الكرملين بشكل نهائي، لكنه أكد أن كوزاك هو الآن المسؤول عن ادارة المفاوضات مع أوكرانيا.

وقال بيسكوف للصحافيين "من خلال دوره الجديد، سيكون كوزاك مسؤولا عن القضايا الاوكرانية وسيستمر بذلك"، مضيفا انه ايضا مسؤول عن سياسات الاندماج الروسية.

وتم تعيين كوزاك، نائب رئيس الوزراء السابق، في منصب مستحدث هو نائب رئيس الادارة الرئاسية في الكرملين أواخر كانون الثاني/يناير.

ويأتي تعيينه مفاوضا في أوكرانيا في الوقت الذي قال فيه محلل سياسي مرتبط بالكرملين إن سوركوف يتخلى عن منصبه بسبب "تغيير اتجاه" سياسة موسكو تجاه أوكرانيا، دون ان يحدد طبيعة هذا التغيير.

وقال أليكسي تشيسناكوف المقرب من سوركوف إن مستشار بوتين السابق سوف يمارس رياضة التأمل لنحو شهر بعد تركه الكرملين.

-"تواصل بناء"

عمل كوزاك مثل بوتين في مكتب رئيس بلدية سان بطرسبورغ في التسعينات، وكان مكلفا مجموعة واسعة من المشاريع الرسمية منذ عام 1999.

كما أشرف على أول حملة لإعادة انتخاب بوتين عام 2004، وتولى مسؤولية التحضير لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية عام 2014 في سوتشي، اضافة الى شغله منصب ممثل الكرملين في مولدافيا.

وبعد ضم موسكو لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014، كان كوزاك من بين الشخصيات الروسية التي فرض الغرب عقوبات عليها.

ومع تأكيد الكرملين تعيين كوزاك في منصب كبير المفاوضين الروس في اوكرانيا، أعلنت أوكرانيا تعيين مسؤول الملف الروسي أندري ييرماك مديرا لمكتب الرئيس فولوديمير زيلينسكي.

وقال ييرماك في حديث تلفزيوني الاثنين إنه يعتقد أن كوزاك "يميل أكثر" لإجراء حوار مع أوكرانيا أكثر من سوركوف.

واضاف "يمكنني أن أقول إن تواصلنا كانت بنّاءً".

وصرّح مسؤول أوكراني رفيع المستوى اشترط عدم كشف هويته أواخر شهر كانون الثاني/يناير لفرانس برس بأن كييف لديها بعض التجارب "الناجحة" مع كوزاك عندما كان مسؤولا عن قضايا الطاقة.

أما سلفه سوركوف فقد أقام علاقات وثيقة مع الانفصاليين الأوكرانيين، وهو كان شخصية مكروهة في أوساط الليبراليين الروس.

ويعود لسوركوف صياغة مصطلح "الديمقراطية السيادية" لوصف النظام السياسي في روسيا، ويعرف عنه انه قال ذات مرة إن الله أرسل بوتين الى روسيا.

وفي كانون الاول/ديسمبر عام 2019 التقى بوتين وزيلينسكي للمرة الأولى خلال قمة في باريس بهدف الاتفاق على سلسلة اجراءات من شأنها إنهاء النزاع في اوكرانيا.

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