بوتين يقترح على رئيس وزراء اليابان توقيع اتفاق سلام "دون شروط مسبقة" بحلول نهاية 2018
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مصافحا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في 10 ايلول/سبتمبر 2018(afp_tickers)
اقترح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء على رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي توقيع اتفاق سلام "دون أي شروط مسبقة" بحلول نهاية 2018 من أجل حل الخلاف الحدودي الطويل بين البلدين.
وجاء تصريح بوتين أمام منتدى اقتصادي تستضيفه بلاده في مدينة فلاديفوستوك (أقصى الشرق) حيث وجه آبي نداء جديدا لتوقيع مثل هذا الاتفاق الذي يشكل نقطة خلاف رئيسية بين موسكو وطوكيو في السنوات الاخيرة.
وقال بوتين "مضى 70 عاما ونحن نسعى الى حلّ خلافاتنا... دعا شينزو الى +تغيير المقاربة+ ولنقم بذلك بالفعل! لنوقع اتفاق سلام دون شروط مسبقة بحلول نهاية العام".
وتتباين أقوال بوتين مع تصريحاته الحذرة حول الموضوع خلال لقاءاته الاخيرة مع شيزو آبي فقد دعا في أيار/مايو الى "الصبر" بينما قال الاثنين إنه سيكون "من السذاجة أن نعتقد أن الخلاف يمكن حلّه في غضون ساعة".
العلاقات بين روسيا واليابان متوترة بسبب خلاف حول أربع جزر تقع في أقصى جنوب أرخبيل الكوريل والتي احتلها الاتحاد السوفياتي مع انتهاء الحرب العالمية الثانية وتطالب اليابان بالسيادة عليها.
وحال النزاع دون توقيع البلدين معاهدة سلام.
وبعد ان عقدا اجتماعات عدة في السنوات الأخيرة، أطلق آبي وبوتين عدة مشاريع اقتصادية في الجزر في مجالات انشاء مزارع لتربية الأسماك والمحار، وتوليد الطاقة من الرياح، والسياحة.
والعام الماضي اتفق البلدان على تسيير رحلات طيران مستأجرة لليابانيين من أبناء تلك الجزر لزيارة أضرحة أجدادهم.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب