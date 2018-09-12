محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 سبتمبر, 2018 06:37 ص 12 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 06:37

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين (يمين) مصافحا رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي على هامش منتدى اقتصادي في فلاديفوستوك في 10 ايلول/سبتمبر 2018 (afp_tickers)