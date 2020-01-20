هذا المحتوى تم نشره يوم 20 يناير, 2020 02:11 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 16 كانون الثاني/يناير 2020 في نوفو أوغاريوفو خارج موسكو

قدّم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين حزمة إصلاحات دستورية إلى البرلمان، بعد أقل من أسبوع على إعلانه خطة مفاجئة لإصلاح النظام السياسي.

ويشمل مشروع القانون المرتبط بالإصلاحات الذي نشر على موقع مجلس النواب (الدوما)، من ضمن التعديلات التي يقترحها نقل بعض السلطات التي تتمتع بها الرئاسة.

وتشمل الإصلاحات منح البرلمان سلطة تسمية رئيس الوزراء وتحد ولاية الرئيس بفترتين بالمجمل بدلاً من فترتين متتاليتين.

وأعلن بوتين عن التعديلات في خطاب الأربعاء، ما دفع بالحكومة للاستقالة.

وأفاد الكرملين الاثنين أن بوتين أقال المدعي العام النافذ يوري شيكا (68 عامًا) والذي شغل المنصب منذ العام 2006.

وأكد أنه تم نقل شيكا إلى منصب آخر دون إعطاء تفاصيل.

وسرت تكهّنات بأن الإصلاحات تهدف للسماح لبوتين بالبقاء في السلطة عند انقضاء ولايته الرابعة على رأس الكرملين في 2024.

وتم تشكيل مجموعة من الخبراء والشخصيات العامة لدراسة المقترحات بينما تعهّد بوتين بإجراء تصويت شعبي عليها.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك