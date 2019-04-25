هذا المحتوى تم نشره يوم 25 أبريل, 2019 09:47 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء مع الصحافيين في ميناء فلاديفوستوك في اقصى شرق روسيا في 25 نيسان/ابريل 2019

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس ان روسيا مستعدة "لاستعادة العلاقات الكاملة" مع كييف بعد فوز فولوديمير زيلينسكي في انتخابات الرئاسة الأوكرانية، شرط ألا يكون ذلك "أحاديا".

وصرح للصحافيين عقب قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ اون في فلاديفوستوك "نحن نريد وعلى استعداد لاستعادة العلاقات الكاملة مع أوكرانيا. ولكن لا نستطيع أن نفعل ذلك بشكل أحادي".

وأضاف بوتين أن الفوز الكاسح لفولوديمير زيلينسكي الذي انتخب بأكثر من 73% من الأصوات في الدورة الثانية من الاقتراع يدل على "الفشل التام لسياسة بوروشينكو" الرئيس المنتهية ولايته.

وبوروشينكو من أنصار اتباع نهج متشدد حيال روسيا الذي قطع تقريبا كل علاقة معها منذ وصوله إلى سدة الحكم في 2014 بعد ضم موسكو شبه جزيرة القرم الأوكرانية ثم الحرب في شرق أوكرانيا مع الانفصاليين الموالين لروسيا التي أوقعت 13 ألف قتيل.

وعلى العكس عبر زيلينسكي عن استعداده للتحاور مع بوتين ووعد ب"تحريك" اتفاقات مينسك للسلام لإيجاد حل للنزاع.

ودا على سؤال الصحافيين علق بوتين أيضا على المرسوم الموقع الأربعاء الذي يسهل منح الجنسية الروسية لسكان المناطق الانفصالية الموالية لروسيا في شرق أوكرانيا وهي خطوة دانتها كييف ودول غربية.

وتساءل بوتين "غريب أن يسبب هذا القرار ردود فعل سلبية. بولندا تصدر جوازات سفر للبولنديين رومانيا للرومان والمجر للمجريين. كيف يختلف الروس عن البولنديين والرومان والمجريين؟".

وأضاف " خصوصا وأن سكان المناطق الانفصالية محرومون من أبسط حقوقهم".

الخميس دانت ألمانيا وفرنسا في بيان مرسوم بوتين باعتبار أنه "يناقض روح وأهداف اتفاقات مينسك". كما انتقد الاتحاد الاوروبي المرسوم واعتبره "هجوما جديدا على سيادة اوكرانيا".

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