هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مايو, 2019 10:36 ص

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مؤتمر صحافي في بكين في 27 نيسان/أبريل 2019

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأمر الذي يسمح بتسريع إجراءات منح الجنسية الروسية لمواطنين أوكرانيين، على الرغم من مخاوف كييف والدول الغربية من تفاقم الأزمة بين البلدين.

ونص الأمر الذي نشر الأربعاء على عدد من الفئات من المواطنين الأوكرانيين الذين يمكنهم الحصول على جواز سفر روسي بينهم خصوصا الذين يملكون أساسا تصريح إقامة روسي.

وتشمل فئات أخرى مواطنين أوكرانيين ولدوا في القرم ولكن تركوا تلك المنطقة قبل أن تضمها روسيا إليها في آذار/مارس 2014.

وجاء في الأمر الذي وقعه بوتين الاثنين أن اجراءات التسريع تهدف إلى حماية "الحقوق والحريات الإنسانية والمدنية".

وتأتي هذه الخطوة بعد فترة قليلة من فوز الممثل الكوميدي الذي لا يتمتع بأية خبرة سياسية فولوديمير زيلينسكي بالرئاسة الأوكرانية هذا الشهر.

ولم يقدم الكرملين التهنئة للرئيس الجديد، وكان أول تصريح لبوتين بعد فوز زيلينسكي أن موسكو تفكر في تسهيل منح جميع الأوكرانيين الجنسية الروسية.

وكان بوتين وقع في 24 نيسان/ابريل امرا يسمح لمن يعيشون في مناطق الانفصاليين شرق اوكرانيا بالحصول على جواز سفر روسي خلال ثلاثة أشهر من تقديم طلب بذلك.

بدوره وعد زيلينسكي بمنح الجنسية الاوكرانية للروس الذين "يعانون" تحت حكم الكرملين.

ودانت كييف والغرب الخطوة الروسية واتهموا بوتين بالسعي لزعزعة استقرار اوكرانيا، بينما يقول نادقون في روسيا أن هذه الخطوات ستشكل عبئا ثقيلا على الاقتصاد الروسي الذي يعاني من مشاكل.

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