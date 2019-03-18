هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مارس, 2019 02:23 م

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاثنين قانونين يسمح أحدهما للسلطات بحظر أو فرض غرامات على وسائل الإعلام الالكترونية التي تتهم ببث "أخبار كاذبة"، فيما يعاقب قانون آخر "إهانة رموز الدولة".

ويأتي النشر الرسمي لهذين القانونين اللذين اقرهما النواب بداية اذار/مارس رغم اعتراضات المدافعين عن حقوق الانسان الذين يخشون خطر الرقابة وتهديد حرية التعبير.

وينص القانون الاول على معاقبة "الاخبار الكاذبة ذات الدلالة الاجتماعية والتي تنشر على أنها اخبار صحيحة"، ما يشكل "تهديدا للامن" العام وقد يؤدي الى "اضطرابات كبيرة".

ويعود الى المدعين العامين أن يحددوا ما يشكل "خبرا كاذبا" ويمنحوا شرطة وسائل الاعلام الروسية سلطة شطب هذا الخبر تحت طائلة وقف عمل ناشره. ويلحظ القانون أيضا غرامة قد تصل الى مليون ونصف مليون روبل (20 ألفا و500 يورو).

ويعاقب القانون الثاني "إهانة رموز الدولة" ويتيح لشرطة وسائل الاعلام وقف الوسائل التي تظهر "عدم احترام" للسلطات.

ويتزامن نشر هذين القانونين مع احتفال روسيا بالذكرى السنوية الخامسة لضم شبه جزيرة القرم الأوكرانية والتي ندد بها المجتمع الدولي.

وواصلت السلطات الروسية في الاعوام الاخيرة تكثيف الضغط على الانترنت الروسي، وخصوصا على المواقع المرتبطة بالمعارضين، إضافة الى المواقع الاجتماعية التي ترفض التعاون معها.

الى ذلك، يناقش النواب الروس مشروع قانون يلحظ إنشاء "انترنت سيادي" يستطيع العمل في شكل مستقل في حال انقطاع البلاد عن الخوادم العالمية الرئيسية.

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