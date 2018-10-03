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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 أكتوبر, 2018 11:57 ص 03 أكتوبر 2018 - آخر تحديث - 11:57

احتجاجات غاضبة على رفع سن التقاعد في روسيا

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاربعاء مشروع قانون مثير للجدل يرفع سن التقاعد لأول مرة منذ العهد السوفياتي، بحسب الكرملين.

واحتاج مشروع القانون، الذي أثار احتجاجات نادرة في الشوارع، إلى توقيع بوتين لكي يصبح قانونا بعد أن وافق عليه مجلس الشيوخ والمجلس الفدرالي في وقت سابق الاربعاء.

وبموجب القانون الجديد سيتم رفع سن التقاعد تدريجا من 60 إلى 65 عاماً للرجال ومن 55 إلى 60 عاماً للنساء، في خطوة هي الاولى منذ نحو 90 عاماً.

وفي مواجهة الغضب العام وبعد انخفاض نسبة شعبيته، قام بوتين بتعديل مشروع القانون وقدم عدة تنازلات بحيث أصبح سن التقاعد للنساء 60 عاما بدلا من الاقتراح السابق ب63 عاما.

كما سمح بوتين للنساء اللواتي لديهن طفلان أو أكثر بالتقاعد المبكر، بينما سيتم فرض غرامات على الشركات التي تطرد الموظفين أو ترفض تعيينهم بسبب اقترابهم من سن التقاعد القانوني.

إلا أن هذه التنازلات لم ترض الروس الذين لا تزال غالبيتهم تعارض القانون الجديد.

ونفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف الاربعاء أن يكون الكرملين قلقا من تراجع شعبية بوتين. وقال أن الهدف الرئيسي للرئيس هو "العمل من أجل مصلحة الشعب".

وكان مجلس النواب وافق على مشروع القانون في القراءة الثالثة الاسبوع الماضي.

ويعاني الاقتصاد الروسي بسبب انخفاض أسعار النفط والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا بسبب ضمها شبه جزيرة القرم في 2014، ما أدى إلى انهيار قيمة الروبل.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب