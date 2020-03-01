هذا المحتوى تم نشره يوم 01 مارس, 2020 07:02 ص

أطفال يضعون كمامات طبية للوقاية من فيروس كورونا المستجد يلعبون في العاصمةالكويتية في 26 شباط/فبراير 2020

تراجعت بورصات دول الخليج بشكل حاد مع انطلاق التعاملات صباح الأحد في بداية اسبوع جديد، على خلفية التأثيرات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في المنطقة والعالم وتراجع أسعار النفط.

وسجّلت بورصة الكويت أكبر التراجعات حيث انخفضت مؤشرات الأسهم بأكثر من 9 بالمئة، وتلاها مركز دبي المالي بنسبة 4,8 بالمئة وأبوظبي بـ3,8 بالمئة.

وانخفضت سوق المال السعودية، الأكبر في المنطقة، بـ3,1 بالمئة.

وانتشر فيروس كورونا المستجد سريعا في الكويت والبحرين والإمارات، ثم انتقل إلى عمان وقطر، ما دفع بالسلطات في هذه الدول إلى اتخاذ اجراءات احترازية بينها وقف رحلات طيران مع دول تفشى فيها الفيروس واغلاق مدارس والغاء فعاليات.

ووحدها السعودية من بين دول الخليج الست، لم تسجل حتى الآن أي إصابات، لكنّها علقت تأشيرة العمرة ومنعت مواطني عدة دول من حاملي التأشيرات السياحية من دخولها خشية وصول الفيروس إليها.

وهناك 46 حالة في الكويت، و41 في البحرين، و21 في الإمارات، وست إصابات في عمان، وإصابة واحدة في قطر، وتعود غالبيتها العظمى لأشخاص عادوا مؤخرا من إيران حيث توفي أكثر من 40 شخصا بسبب الفيروس.

ويسافر آلاف الكويتيين والبحرينيين الشيعة إلى إيران لزيارة مراقد ومواقع دينية.

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك