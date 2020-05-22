هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مايو, 2020 04:30 ص

ميناء فكتوريا في هونغ كونغ في 05 أيار/مايو 2020

تراجعت بورصة هونغ كونغ الجمعة أكثر من 4 بالمئة خلال الجلسة الأولى بعد إعلان الصين مشروعها فرض قانون حول "الأمن القومي" في المنطقة التي تتمتع بشبه حكم ذاتي، ما يثير مخاوف من توتر جديد.

وفي منتصف الجلسة، انخفض المؤشر هانغ سينغ 1119,92 نقطة، أي 4,61 بالمئة، غلى 23160,11 نقطة.

وكان البرلمان الصيني أعلن الخميس أنه سيناقش خلال جلسته السنوية، اقتراحا لفرض قانون مرتبط بالأمن القومي في هونغ كونغ التي هزتها حركة احتجاج واسعة العام الماضي.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة أن القانون، الذي سيطرح خلال اجتماع مجلس الشعب الذي يبدأ الجمعة، أن يعزز "آليات تطبيقية" في مجال "حماية الأمن القومي" في المدينة التي تعد مركزا ماليا رئيسيا، واعادتها بريطانيا إلى الصين في 1997.

وحذرت واشنطن على الفور بكين من تبني أي "قانون يزعزع الاستقرار".

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