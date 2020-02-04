هذا المحتوى تم نشره يوم 04 فبراير, 2020 08:10 ص

أغلقت بورصتا الصين القارية الثلاثاء على ارتفاع واضح غداة تراجعهما الكبير، في أسواق طمأنتها إلى حد ما إجراءات البنك المركزي الصيني لاحتواء تأثير انتشار فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد.

واضطرت شركات وهيئات عديدة لاتخاذ إجراءات صارمة للحد من انتشار الفيروس.

وأغلق مؤشر بورصة شنغهاي على ارتفاع نسبته 1,34 بالمئة إلى 2783,29 نقطة. أما بورصة شينزن فقد أنهت جلساتها الثلاثاء على ارتفاع نسبته 1,80 بالمئة إلى 1638,02 نقطة.

وكانت بورصتا شنغهاي وشينزين فتحتا على انخفاض بعد تراجعهما حوالى ثمانية بالمئة الإثنين اليوم الأول بعد عطلة طويلة بدأت في 24 كانون الثاني/يناير بمناسبة عيد رأس السنة القمرية. وقد سجلتا بذلك أكبر انخفاض منذ الانهيار المالي صيف 2015.

ويشعر المستثمرون بالهلع إذ يمكن أن يضر الوباء المرتبط بفيروس كورونا المستجد بالاقتصاد الصيني لفترة طويلة.

وقال شين تشينجيانغ المحلل في دار الوساطة أن الارتفاع الكبير الثلاثاء يفسر برد فعل المستثمرين الإيجابي على إجراءات البنك المركزي الصيني.

وكان البنك المركزي الصيني ضخ 1200 مليار يوان في الأسواق (156 مليار يورو)من السيولة وخفض معدل الفوائد المفروضة على المصارف التجارية للقروض القصيرة الأمد بشكل كبير، لطمأنة الأسواق بشأن رغبة الحكومة في دعم النشاط الاقتصادي.

واكد شين أن "أي تحسن في السوق لن يستمر طويلا إذا لم يتحسن الوضع جديا على جبهة الوباء".

وفتحت بورصات أوروبا على ارتفاع أيضا عن سعر الإغلاق الإثنين. فقد تحسنت بورصة لندن 1,1 بالمئة، وفرانكفورت 0,7 بالمئة وباريس 0,6 بالمئة.

واتخذت إجراءات لمكافحة انتشار الوباء تتسبب في شل قطاعات كاملة من النشاط الاقتصادي وتضر بالاستهلاك الذي يعد محركا أساسيا للنمو في الدولة الآسيوية العملاقة.

ومن بين الإجراءات، فرض حجر صحي وتعليق رحلات قطارات وإقفال دور للسينما ومحلات تجارية وإغلاق معظم الشركات والمصانع حتى التاسع من شباط/فبراير. لذلك يثير انتشار الفيروس الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص حتى الآن ذعر المستثمرين ويمكن أن يؤثر لفترة طويلة على الاقتصاد الصيني.

من جهتها، أغلقت بورصة هونغ كونغ التي تكبدت خسائر كبيرة الأسبوع الماضي، على ارتفاع أيضا لكن بوتيرة اقل مما كان منتظرا.

وارتفعت بورصات سنغافورة وسيول وبومباي ومانيلا وتايبيه بين 1,3 بالمئة و2 بالمئة بينما تقدمت بورصة سيدني 0,4 بالمئة وجاكرتا 0,7 بالمئة. وأغلقت بورصتا طوكيو على زيادة نسبتها 0,5 بالمئة.

من جهته، قال البنك الدولي في بيان الإثنين إنه "يستعرض الموارد المالية والتقنية التي يمكن الإفراج عنها لدعم الدول المتضررة"، داعيا "كل الدول إلى تعزيز مراقبتها الصحية والردود وهو أمر أساسي لاحتواء انتشار الوباء وما يمكن أن ينجم عنه في المستقبل".

- تأجيل مؤتمر وإغلاق كازينوهات ماكاو -

اعلنت المجموعة الكورية الجنوبية الأولى لصناعة السيارات هيونداي تعليق إنتاجها خلال الأسبوع الجاري في كوريا الجنوبية بسبب نقص في قطع الغيار مرتبط بانتشار فيروس كورونا.

وقالت المجموعة التي تملك 13 مصنعا في العالم بينها سبعة في كوريا الجنوبية في بيان إن "هيونداي موتور قررت تعليق خطوط إنتاجها في كل المصانع في كوريا". وأضافت أن الأوامر بتعليق الانتاج قد تكون متفاوتة، لكنه سيتوقف في كل المواقع بحلول نهاية الأسبوع الجاري. وكانت مبيعات هيونداي بلغت 4,4 ملايين آلية العام الماضي.

وتنتج هيونداي في كوريا الجنوبية 1,8 مليون سيارة أي نحو 35 ألف آلية أسبوعيا.

وفي طوكيو، أعلنت مجموعة نيسان لصناعة السيارات أنها أرجأت استئناف الانتاج في مقاطعة هوباي بوسط الصين إلى "ما بعد 14 شباط/فبراير".

وقالت المجموعة في بيان تسلمت وكالة فرانس برس نسخة منه الثلاثاء أن نشاطاتها الإنتاجية الأخرى، المتوقفة منذ 23 كانون الثاني/يناير بسبب عطلة راس السنة وكان يفترض أن تبدأ مجددا الإثنين، ستستأنف في العاشر من شباط/فبراير.

واضافت أنها ستقوم بتحديث هذا البرنامج الزمني "في حال الضرورة" حسب التطورات المرتبطة بانتشار الوباء ووضع مزوديها.

وتملك نيسان خصوصا مصنعا مشتركا مع شركة "دونغفينغ موتور" في مدينة ووهان عاصمة هوباي حيث ظهر الفيروس الذي أصيب به نحو عشرين ألف شخص حتى الآن.

وقد أرجأت شركات أجنبية أخرى لصناعة السيارات بينها اليابانيتان هوندا وتويوتا والألمانية فولكسفاغن بين أسبوع وعشرة أيام استئناف إنتاجها في الصين بسبب انتشار كورونا.

وفي سنغافورة أعلنت شركة "اكسبيريا ايفينتس" التي تنظم مؤتمرا دوليا للطيران يسبق معرضا للصناعات الجوية، أن المؤتمر ألغي بسبب المخاوف من انتشار كورونا.

وقالت الشركة في بيان إن "قمة قيادة المعرض الجوي للطيران في سنغافورة 2020" الذي يشكل جزءا من معرض الصناعات الجوية "لن تعقد هذه السنة". واضافت أن "هذا سيسمح لقادة قطاع الطيران المنشغلين في إيجاد حلول لانتشار وباء كورونا المستجد بالتركيز على الوضع الحالي".

لكن معرض الصناعات الجوية سينظم في موعده من 11 إلى 16 شباط/فبراير على الرغم من إلغاء مشاركين حضورهم وخصوصا الذين كان يفترض أن يأتوا من الصين.

وكان يفترض أن يحضر حوالى 300 مسؤول المؤتمر وخصوصا رؤساء شركات طيران ومطارات والهيئة الدولية للنقل الجوي (اياتا).

كما أعلنت مجموعة سواتش السويسرية لصناعة الساعات إلغاء معرضها الذي تشارك فيه عادة كبريات الشركات في هذا المجال لعرض أحدث مجموعاتها في آذار/مارس المقبل في زوريخ بسبب "الشكوك المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد ومن أجل ضمان رخاء ضيوفنا وشركائنا وزملائنا".

وأخيرا، أعلن رئيس السلطة التنفيذية في ماكاو هو يات سينغ الثلاثاء أن المنطقة التي سجلت فيها عشر إصابات بالمرض، ستغلق كل كازينوهات القمار التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة لمدة أسبوعين في إطار إجراءات الحد من انتشار الفيروس. لكنه حذر من أن الإغلاق يمكن أن يتم تمديده إذا واصل الفيروس انتشاره.

ولم تغلق ماكاو التي زارها العام الماضي حوالى 35 مليون شخص، الكازينوهات من قبل سوى مرة واحدة عندما ضربها إعصار في 2018. وتؤمن كازينوهات ماكاو المكان الوحيد في الصين الذي يسمح فيه بالقمار، حوالى ثمانين بالمئة من عائدات الحكومة.

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